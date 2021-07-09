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В фильме Дом, где сердце снялась 2-месячная актриса: о чем будет картина

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
9 июля, 14:45
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Пути Игоря – жесткого бизнесмена и Юли – доброй девочки, никогда не должны были пересечься, но у судьбы на их счет оказались другие планы. Как будут разворачиваться события вокруг них?
Актеры 4-серийного фильма «Дом, где сердце» на телеканале Украина
Актеры 4-серийного фильма «Дом, где сердце» на телеканале Украина / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В воскресенье, 11 июля, в 15:35 телеканал "Украина", который уже начал съемки грандиозного шоу Співають всі, покажет премьеру 4-серийной мелодрамы "Дом, где сердце" производства кинокомпании "Киевтелефильм". По сценарию картины, малознакомой паре молодых людей с абсолютно разным укладом жизни волею случая приходится стать приемными родителями новорожденного ребенка.

Юля и Игорь – люди из двух абсолютно разных миров. Он – хладнокровный бизнесмен, не верящий ни в любовь, ни в семейный очаг. Она – добрая отзывчивая девчонка, работающая за копейки в центре помощи женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, не умеющая равнодушно проходить мимо чужой беды. Казалось бы, пути Игоря и Юли никогда не должны были пересечься, но у судьбы на их счет оказались другие планы.

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По словам литовского актера театра и кино Джеймса Тратаса, который в этой картине сыграл бизнесмена Игоря, это очень добрая история, которая заставит улыбнуться каждого зрителя:

Мне нравится сценарий, с которым мы работали. Это что-то новое для меня. Как правило, я играю каких-то крутых парней или бандитов, а в данном случае, несмотря на то, что мой герой – тоже успешный молодой человек, я могу актерски показать еще и трогательную, нежную его сторону.

Также в картине зрители увидят актеров Анастасию Крылову, Анатолия Зиновенко, Екатерину Копанову, Дмитрия Пчелу, Михаила Тарабукина, Александру Булычеву, Екатерину Семенову и других.

Интересно, что самой младшей актрисе фильма на момент съемок было всего 2 месяца. Несмотря на столь юный возраст, на площадке она вовсе не капризничала, часто улыбалась, с интересом рассматривала все или спокойно спала.

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Режиссер-постановщик картины – Сергей Щербин. Оператор-постановщик – Артем Козырев. Продюсер – Валентин Опалев. Производством занималась кинокомпания "Киевтелефильм". Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма "Дом, где сердце" в воскресенье в 15:35 на телеканале "Украина".

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Ранее мы рассказывали, что телеканал "Украина" уже начал работу над вторым сезоном гипершоу "Маска".

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Проблема, которую подняла Ани Лорак, известна и она существует. Ни для кого здесь нет ничего нового. То, что она предметно намекнула об отношениях с продюсером, нет. Мне ничего не было на этот счет известно. Но я понимала, что в шоу-бизнесе это есть.

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