Госкино Украины запретило российский сериал Не родись красивой

В Украине запретили семь сериалов и фильмов. В бан Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) попал популярный сериал "Не родись красивой", который вышел в 2005 году.
Недавно стало известно, что звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов развелся с супругой после 16 лет брака.
Полный список фильмов и сериалов, запрещенных к показу и распространению на территории Украины, опубликованный на сайте Госкино, выглядит так:
- "Ищите маму" (Россия, 2012)
- "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)
- "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)
- "Не родись красивой" (Россия. 2005-2006)
- "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007)
- "Офицерские жены" (Украина, 2015)
- "Счастливого пути!" (Россия, 2008).
Перечисленные фильмы и сериалы запрещены из-за участия в них лиц, которые внесены в черный список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины, пишет Интерфакс Украина. Это актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.
Напомним, 23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины после обращения Службы безопасности включило Филиппа Киркорова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Однако уже 27 июня СБУ направило в Минкульт новое письмо с просьбой отменить решение.
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Ранее сообщалось, что Беларусь запретила вещание двух украинских телеканалов.