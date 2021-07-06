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Госкино Украины запретило российский сериал Не родись красивой

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
6 июля, 16:47
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Всего Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило демонстрацию 7 украинских и российских фильмов и сериалов
В Украине запретили сериал "Не родись красивой"
В Украине запретили сериал "Не родись красивой" / Фото: Скриншот из видео

В Украине запретили семь сериалов и фильмов. В бан Государственного агентства по вопросам кино (Госкино) попал популярный сериал "Не родись красивой", который вышел в 2005 году.

Недавно стало известно, что звезда сериала "Не родись красивой" Петр Красилов развелся с супругой после 16 лет брака.

Полный список фильмов и сериалов, запрещенных к показу и распространению на территории Украины, опубликованный на сайте Госкино, выглядит так:

  • "Ищите маму" (Россия, 2012)
  • "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)
  • "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)
  • "Не родись красивой" (Россия. 2005-2006)
  • "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007)
  • "Офицерские жены" (Украина, 2015)
  • "Счастливого пути!" (Россия, 2008).

Перечисленные фильмы и сериалы запрещены из-за участия в них лиц, которые внесены в черный список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины, пишет Интерфакс Украина. Это актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.

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Напомним, 23 июня Министерство культуры и информационной политики Украины после обращения Службы безопасности включило Филиппа Киркорова в список лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Однако уже 27 июня СБУ направило в Минкульт новое письмо с просьбой отменить решение.

Смотрите эксклюзивный сюжет о звездах-геймерах:

Ранее сообщалось, что Беларусь запретила вещание двух украинских телеканалов.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины"

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