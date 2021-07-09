У фільмі Будинок, де серце знялася 2-місячна актриса: про що буде картина

Шляхи Ігоря – жорсткого бізнесмена і Юлі – доброї дівчинки, ніколи не повинні були перетнутися, але у долі на їх рахунок виявилися інші плани. Як розгортатимуться події навколо них?

Актори 4-серійного фільму «Будинок, де серце» на телеканалі Україна / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У неділю, 11 липня, о 15:35 телеканал "Україна", який вже почав зйомки грандіозного шоу Співають всі, покаже прем'єру 4-серійної мелодрами "Будинок, де серце" виробництва кінокомпанії "Київтелефільм". За сценарієм картини, малознайомій парі молодих людей з абсолютно різним укладом життя волею випадку доводиться стати прийомними батьками новонародженої дитини.

Юля та Ігор – люди з двох абсолютно різних світів. Він – холоднокровний бізнесмен, не вірить ні в любов, ні в сімейне вогнище. Вона – добра чуйна дівчина, яка працює за копійки в центрі допомоги жінкам, які потрапили у важку життєву ситуацію, не вміє байдуже проходити повз чужу біду. Здавалося б, шляхи Ігоря і Юлі ніколи не повинні були перетнутися, але у долі на їх рахунок виявилися інші плани.

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За словами литовського актора театру і кіно Джеймса Тратаса, який в цій картині зіграв бізнесмена Ігоря, це дуже добра історія, яка змусить посміхнутися кожного глядача:

Мені подобається сценарій, з яким ми працювали. Це щось нове для мене. Як правило, я граю якихось крутих хлопців або бандитів, а в даному випадку, не дивлячись на те, що мій герой – теж успішний молодик, я можу акторськи показати ще й зворушливу, ніжну його сторону.

Також в картині глядачі побачать акторів Анастасію Крилову, Анатолія Зіновенко, Катерину Копанова, Дмитра Пчелу, Михайла Тарабукіна, Олександру Буличова, Катерину Семенову та інших.

Цікаво, що наймолодшій актрисі фільму на момент зйомок було всього 2 місяці. Незважаючи на такий юний вік, на майданчику вона зовсім не вередувала, часто посміхалася, з цікавістю розглядала все або спокійно спала.

Режисер-постановник картини – Сергій Щербин. Оператор-постановник – Артем Козирєв. Продюсер – Валентин Опалєв. Виробництвом займалася кінокомпанія "Київтелефільм". Зйомки проходили в Києві і Київській області.

Дивіться прем'єру 4-серійного фільму "Будинок, де серце" у неділю о 15:35 на телеканалі "Україна".

Наталя Могилевська, яка стала зірковим капітаном шоу "Співають всі", зробила несподіване зізнання в ефірі телеканалу "Україна":

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