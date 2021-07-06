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Телеканал Украина и FILM.UA Group снимают полнометражный фильм: о чем будет комедия

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
6 июля, 14:00
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Комедия "На природу" станет первым кейсом копродакшна кинопрокатного фильма между крупнейшими игроками украинских теле- и киноиндустрий
Телеканал «Украина» и FILM.UA Group снимают полнометражный фильм
Телеканал «Украина» и FILM.UA Group снимают полнометражный фильм / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Поднять шампуры! Ведущие украинские компании кино- и телеиндустрий, телеканал "Украина" и FILM.UA Group, объявили о начале работы над полнометражной кинопрокатной комедийной картиной под рабочим названием "На природу".

Телеканал "Украина" впервые станет сопродюсером прокатного фильма. Лидер производства телевизионного контента, самый рейтинговый телеканал страны, в портфеле которого много успешных маркетинговых коллабораций со знаковыми художественными кинолентами, осваивает новое для себя производственное направление развлекательного кино для широкой аудитории.

Директор телеканала "Украина" Виктория Корогод отметила:

Усиление присутствия канала на территории развлекательного контента – одна из наших стратегических задач. Да, мы лидеры киносериального производства, и тут активно расширяем свою жанровую линейку – например, к новому сезону готовим премьеру ситкома "Люся Интерн". Суперуспешной "Маской" мы громко заявили о себе на территории праймовых шоу. Следующий шаг – реализовать наши амбиции в производстве развлекательного прокатного кино. Копродакшн с FILM.UA станет для канала "Украина" первым опытом в этом направлении. FILM.UA Group – партнер, с которым нас связывает много успешных проектов в производстве телевизионного контента, знаковые медиа-партнерства с художественными фильмами, такими как "Захар Беркут", "Цена правды", "Битва за Севастополь", и мы видим большой потенциал выхода телеканала на рынок полнометражного кино в сотрудничестве именно с ним

Для FILM.UA Group фильм "На природу" также станет новым опытом копродакшна с телеканалом – в рамках производства полнометражного прокатного кино.

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СЕО FILM.UA Group Виктория Ярмощук комментирует сотрудничество так:

Мы очень рады, что телеканал "Украина" будет осваивать новые территории именно с нашей кинокомпанией. Это входит в нашу долгосрочную стратегию: расширять рамки сотрудничества на рынке и умножать кейсы коллаборации индустрий, объединяя ресурсы и опыт. Такое сотрудничество логично продолжает курс развития рынка украинского кино, а мы – его активные игроки.

FILM.UA Group – лидер в сфере производства прокатного кино в Украине. Общий бокс-офис фильмов студии за 2014 – 2021 годы составляет 264 187 869 грн. В частности, 5 картин собрали в украинском прокате более 1 млн долларов каждая, и 3 из них – это комедии (кинотрилогия "Сумасшедшая Свадьба").

О чем будет фильм

Для первого совместного кинопроекта был выбран жанр народной комедии. Задуманный сюжет будет понятен и близок широкой аудитории, ведь многие попадали в подобные ситуации. Как только настают первые теплые весенние деньки, семьи стараются поехать на природу – отдохнуть, провести время вместе, насладиться первым солнышком (и, конечно же, сделать новые фото для соцсетей).

В центре сюжета – две семьи, случайно оказавшиеся на одной поляне, которую каждая считает "своей". К тому же, у них противоположные взгляды не только на рецепт маринада для шашлыка, но и на то, как правильно жить и воспитывать детей. Кто же отвоюет себе место под мангал? И сможет ли третья сила, которой тоже понадобилась эта полянка, примирить две семьи с абсолютно разным мировоззрением?

Авторы фильма обещают много приключений, смеха, знакомых ситуаций, звезд, свежего воздуха и неожиданных появлений на той самой поляне.

В данный момент продолжается подготовка к съемкам комедии. Подробности и детали творцы обещают скоро – следите за новостями!

Телеканал "Украина" представил 12-серийный сериал "САГА" – смотрите видео:

Тем временем на телеканале Украина произошли изменения в составе ведущих новостей Сегодня.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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"В это же время такая любовь не признается кем-то, блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины."

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