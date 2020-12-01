Пять знаменитостей, чьей жизни коснулся СПИД

Незащищенный секс, безрассудство, ошибка врачей – у каждого своя история

1988 год – Всемирная организация здравоохранения провозглашает 1 декабря Всемирным днем борьбы со СПИДом. Цель – осведомить как можно больше людей о существующей глобальной проблеме, тем самым предостеречь массовое заражение в будущем.

Как и любая другая, эта болезнь не различает ни национальность, ни пол, ни социальный статус. ВИЧ (вирус иммунодефицита), который в своей последней стадии прогрессирует и перетекает в СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) изменил жизни множества людей, среди которых знаменитости не стали исключением. Музыканты, актеры, спортсмены, политики, писатели – кто-то из них ушел из жизни, оставив внушительный след в истории человечества, кто-то, сделав сенсационное заявление о своей болезни, к счастью, продолжает жить и бороться.

Чарли Шин

Чарли Шин Фото: instagram.com/charliesheen/

В том, что он ВИЧ-инфицирован, звезда сериала "Два с половиной человека" признался в 2015 году на шоу "Today Show" канала NBC. После заявления на актера посыпались обвинения и призывы к судебным разбирательствам со стороны женщин, с которыми он имел незащищенную половую связь.

Несмотря на скандалы, положительный эффект от признания актера все же был – после того, как он заявил о своем ВИЧ-статусе, в США продажи экспресс-тестов "OraQuick" на наличие вируса возросли в два раза. Сделать такой вывод позволило исследование американских ученых из Университета Южной Калифорнии, которые сопоставили уровни продаж тестов, а также запросов в Google – "ВИЧ" и "тест", до заявления актера и после.

В Голливуде Чарли известен своим пристрастием к многочисленным половым связям, алкоголю и наркотикам. Однако, как утверждает сам Шин, с пагубными привычками покончено: актер больше не употребляет наркотики и лишь изредка позволяет себе алкоголь.

Крис Смит

Крис Смит Фото: members.parliament.uk

Крис Смит, первый открытый гей-парламентарий в Британии, в 2005 году признался, что на тот момент уже 17 лет являлся носителем ВИЧ.

"Одна из проблем, с которой сталкиваются носители ВИЧ во всем мире, – это огромное количество предрассудков о вирусе, страхов и непонимания, что такое ВИЧ и что он значит для человека", – говорит политик.

Признаться о своей болезни бывшего министра культуры Великобритании вдохновил Нельсон Мандела, который в 2005 году заявил о смерти своего сына от СПИДа и призвал активно бороться с распространением этого смертельного заболевания:

"Нужно придавать огласке факт наличия ВИЧ/СПИД и не скрывать это, потому что только таким образом мы сможем идентифицировать недуг как настоящее серьезное заболевание", – сказал Мандела.

В свою очередь Смит сказал, что слова Манделы побудили его рассказать о своем состоянии: "То, что сказал Нельсон Мандела, глубоко тронуло меня и напомнило о кое-чем важном", – объяснил он.

Айзек Азимов

Айзек Азимов Фото: Getty Images

Всемирно известный писатель-фантаст Айзек Азимов умер от сердечной и почечной недостаточности на фоне ВИЧ инфекции (приведшей к СПИДу) в возрасте 72 лет. Причиной заражения стало переливание донорской крови во время операции на сердце в 1983 году. О том, что Азимов был болен СПИДом, мир узнал лишь 10 лет спустя из биографии, написанной второй женой писателя – Джэнет Опал Джеппсон.

Известно, что Азимов узнал о заболевании за три года до своей смерти. Однако он принял решение не сообщать о болезни, чтобы не вызывать паники и не привлекать к себе излишнего внимания со стороны общественности.

Джиа Каранджи

Джиа Каранджи Фото: Getty Images

Супермодель Джиа Каранджи стала первой знаменитой женщиной в Америке, умершей от СПИДа. В самом начале ее карьера складывалась как нельзя лучше: с Каранджи мечтали поработать знаменитые модельеры и фотографы, а фото модели украшали многочисленные обложки модных журналов.

Чтобы развлечься, Джиа стала посещать многочисленные клубы и бары, а позже начала употреблять кокаин, что привело к краху ее карьеры. На фоне депрессии привязанность к наркотикам у модели усилилась. С кокаина Джиа перешла на героин. В 1986 году модель попала в больницу с подозрением на пневмонию. Через некоторое время Каранджи выписали, однако спустя месяц снова госпитализировали – и снова с пневмонией. Чуть позже у модели диагностировали СПИД. Она умерла в 1986 году, в возрасте 26 лет. Модель хоронили в закрытом гробу.

Надя Бенаисса

В 2010 году не на шутку разгорелся скандал вокруг немецкой поп-исполнительницы, экс-участницы группы No Angels – Нади Бенаиссы.

О том, что она ВИЧ-инфицирована, певица узнала будучи беременной, в 1999 году. На тот момент Наде было всего 16 лет. Всему этому предшествовали несколько лет употребления наркотиков и беспорядочных половых связей. К такому образу жизни, по словам певицы, ее привели тяжелые отношения с родителями.

История с судебным разбирательством началась с того, что в 2007 году Надя имела короткую связь с мужчиной, который даже не подозревал о ВИЧ-статусе певицы. Позже Надя узнала, что мужчина заразился вирусом именно от нее.

Надя Бениасса Фото: Getty Images

"Я стала преступницей. Ответственность явно лежит на мне. Мне нужно было настоять на защите, поскольку я знала, что я ВИЧ-положительная. В целом я думаю, что люди должны сами нести ответственность за то, чтобы защищать себя. Ведь вы никогда не знаете, есть ли ВИЧ у вашего партнера – ведь большинство людей с ВИЧ сами этого не знают", – говорила певица.

В прессе активно поползли слухи о здоровье певицы, ее карьера в успешной группе оказалась под угрозой. Два года спустя мужчина все-таки обратился в полицию, ведь в Германии незащищенный секс без сообщения партнеру о наличии ВИЧ грозит тюремным заключением сроком до 10 лет. В 2010 году суд признал Надю виновной в причинении тяжкого вреда здоровью и приговорил к двум годам условного заключения и 300 часам общественных работ. Бенаисса заявила в суде: "В те дни я была безрассудной. Я искренне сожалению об этом. Я никогда не хотела, чтобы с кем-то из моих партнеров произошло подобное. Но случилось так, что я допустила огромную ошибку".

Интимные подробности певицы стали известны всему миру. Надя ушла из No Angels. Позже она заявила, что не жалеет об уходе: "Я всегда хотела стать певицей, и я ею останусь, но только без всего этого пакета поп-звезды. ВИЧ никуда не денется, но я думаю, что со временем люди смогут это принять. А группа обойдется и без меня".

Ранее мы писали, как передается ВИЧ и как избежать заражения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться