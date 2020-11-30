"Моя мама тяжело больна": дочь Заворотнюк — о состоянии онкобольной актрисы

Знаменитую актрису вовсю поддерживает ее семья

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая начала выходить на тайные прогулки, Анна Заворотнюк рассказала, почему не смогла ни слова написать ко дню матери 29 ноября.

В своей новой публикации в Instagram, дочь звезды ситкома "Моя прекрасная няня" опубликовала новый кадр своей фотосессии и написала о том, как сейчас себя чувствует Анастасия Заворотнюк. Анна отметила, что не смогла найти слов в столь прекрасный праздник, ведь в жизни каждого "мама это самый важный и родной человек".

Дочь Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Сейчас моя мама тяжело больна, но мы победим все плохое, я уверена в этом. Вчера почему-то было особенно больно от происходящего. Моя Мама, не только самая прекрасная и умнейшая женщина, но ещё и настоящий боец и справится со всем. Хочу чтобы она всегда была рядом", – написала Анна Заворотнюк.

Ранее коллега Анастасии Заворотнюк проговорилась, что актриса не сама рожала младшую дочь.

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