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Український співак вакцинувався від COVID-19. Фанати шоковані: "Братане, ну ти смертник"

Сьогодні, 17:22

Артист опублікував фото з лабораторії

Нещодавно співачка Руслана розповіла про самопочуття після вакцинації від COVID-19, а сьогодні стало відомо, що український співак Ivan NAVI теж вакцинувався від вірусу. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з лабораторії.

Іван зізнався, що довго вивчав цю тему перед тим, як зважитися на щеплення.

"Читав багато коментарів стосовно вакцинації Astra Zeneca і до кінця не наважувався зробити цей крок, але сьогодні з’явилась така можливість, тому, довго не думаючи, прийняв рішенння вакцинуватися. Цікаво, як мій організм сприйме її. Які ваші думки і погляди стосовно цього? Чи будете вакцинуватися?" – поцікавився Іван у шанувальників.

IVAN NAVI
IVAN NAVI
Фото: instagram.com/ivan_naviofficial

У коментарях багато хто неоднозначно відреагував на таку новину. Хтось підтримав артиста, а ті, хто боїться вакцинуватися, навпаки висловили свої побоювання. Ось, що написали підписники Івана:

  • "Братане, ну ти смертник. Від чого ти вакцинувався? Від роздутого коронавірусу? Ти молодий і твій організм розумніший, ніж ти думаєш, і може впоратися зі звичайним вірусом".
  • "Як можна колоти те, що не перевірено роками? Це ж просто жарт над собою".
  • "Пішла пропаганда від зірок".
  • "Молодець! Побільше б таких свідомих українців!"
  • "Ти для мене герой. Нормально, навіть не проти робити щеплення!"
  • "Прекрасний співак був... Жартую, сподіваємося, що все буде добре".
Скріншот: instagram.com/ivan_naviofficial

Раніше Альона Вінницька, Володимир Остапчук, Камалія та інші українські знаменитості зізналися, чи будуть вакцинуватися від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцина коронавірус Ivan NAVI COVID-19
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