Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Смотрите на OLL.TV

Убийства неверных мужей возобновятся с новой силой

Сегодня, 17:22

Смотрите продолжение комедийно-драматического сериала "Почему женщины убивают"

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Фото: CBS

4 июня стартовало продолжение ироничного сериала "Почему женщины убивают", ставшим одним из самых популярных шоу в прошлом году. В долгожданном новом сезоне создатели сохранили общую интонацию проекта, но с кардинально измененной формой, стилистикой и характером. Все происходящее продолжает происходить в одном месте и в одно время.

Смотрите 1 серию второго сезона полюбившегося сериала "Почему женщины убивают" на OLL.TV.

О чем сериал "Почему женщины убивают"

Первый сезон сериала рассказывает историю трех женщин, живших в одном особняке в разные периоды времени: домохозяйки в 60-х, светской львицы в 80-х и юриста в 2019 году, каждая из которых сталкивается с супружеской неверностью.

События второго сезона черной комедии разворачиваются в 1949 году. В центре сюжета Алма Филкот, мечтающая влиться в компанию богатых соседок во главе с Ритой Кастильо. Одну из ролей в сериале также сыграла Люси Лью.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают", 2 сезон
Скриншот из YouTube
"Почему женщины убивают"
смотрите на olltv
Смотреть

В сюжете смотрите, о чем новое шоу телеканала "Украина" – "Мисливці за дивами":

Ранее мы публиковали ТОП-5 главных сериалов, которые выходят в июне.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Что посмотреть в выходные Японо-британская певица замечена с наемным убийцей Рейчел, Джоуи, Чендлер и остальные друзья снова воссоединились на oll.tv
сериал oll.tv что посмотреть
Реклама

Новости партнеров

Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото
Пугачева поразила нарядом на дне рождении дочки - фото

Популярные статьи

Сегодня, 11:01Звездно

Барбаре Брыльской – 80. Мы вспомнили лучшие роли знаменитой польской актрисы

Вчера, 19:57Звездно

Мужа Наташи Королевой заподозрили в новом обмане

Вчера, 17:46Психо

50 полeзных привычек, чтобы чувствовать себя хорошо

Вчера, 16:03Вкусно

Пирог "Зебра" – рецепт на кефире в духовке

Вчера, 13:50Вкусно

Кускус – калорийная каша. С чем и когда ее нужно есть без вреда для здоровья

Вчера, 13:22Психо

Лучше промолчать: ТОП-6 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Вчера, 12:40Звездно

ТОП-5 неожиданных фактов об имениннице Анджелине Джоли. Такого вы точно не знали!

Вчера, 11:25Events

Когда День молодежи-2021 в Украине: дата и выходные

Вчера, 06:50Психо

Гороскоп на сегодня 4 июня для всех знаков зодиака: Девы, уделите вечер любимому человеку!

3 июняПсихо

Какие имена приносят успех – подсказка родителям

3 июняEvents

Когда Ивана Купала-2021: дата народного праздника

3 июняЗвездно

Узнаете Пугачеву и Киркорова на этом снимке? Появилось архивное фото пары на прогулке в Киеве

3 июняВкусно

3 рецепта оладий к завтраку и 7 правил, чтобы приготовить их идеально

3 июняПсихо

Гороскоп на сегодня 3 июня для всех знаков зодиака: Водолеи, вас ждет очень активный день!

3 июняEvents

3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

2 июняЗвездно

Почему внука Аллы Пугачевой в семье сравнивают с принцем Гарри – признание Кристины Орбакайте

Новости партнеров

Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кароль впервые призналась об отношениях с Даном Баланом
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
Основные симптомы индийского штамма коронавируса
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
Каменских показала стройную фигуру в купальнике
Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять