Вбивства невірних чоловіків відновляться з новою силою
Дивіться продовження комедійно-драматичного серіалу "Чому жінки вбивають"
4 червня стартувало продовження іронічного серіалу "Чому жінки вбивають", який став одним з найпопулярніших шоу в минулому році. У довгоочікуваному новому сезоні творці зберегли загальну інтонацію проекту, але з кардинально зміненою формою, стилістикою і характером. Все, що відбувається продовжує відбуватися в одному місці і в один час.
Дивіться 1 серію другого сезону улюбленого серіалу "Чому жінки вбивають" на OLL.TV.
Перший сезон серіалу розповідає історію трьох жінок, які жили в одному особняку в різні періоди часу: домогосподарки в 60-х, світської левиці в 80-х і юристки в 2019 році, кожна з яких стикається з подружньою невірністю.
Події другого сезону чорної комедії розгортаються в 1949 році. У центрі сюжету Алма Філкот, яка мріє влитися в компанію багатих сусідок на чолі з Ритою Кастільо. Одну з ролей у серіалі також зіграла Люсі Лью.
У сюжеті дивіться, про що нове шоу телеканалу "Україна" – "Мисливці за дивами":
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