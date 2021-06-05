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Вбивства невірних чоловіків відновляться з новою силою

Дивіться продовження комедійно-драматичного серіалу "Чому жінки вбивають"

Кадр з серіалу "Чому жінки вбивають" Фото: CBS

4 червня стартувало продовження іронічного серіалу "Чому жінки вбивають", який став одним з найпопулярніших шоу в минулому році. У довгоочікуваному новому сезоні творці зберегли загальну інтонацію проекту, але з кардинально зміненою формою, стилістикою і характером. Все, що відбувається продовжує відбуватися в одному місці і в один час.

Дивіться 1 серію другого сезону улюбленого серіалу "Чому жінки вбивають" на OLL.TV.

Про що серіал "Чому жінки вбивають"

Перший сезон серіалу розповідає історію трьох жінок, які жили в одному особняку в різні періоди часу: домогосподарки в 60-х, світської левиці в 80-х і юристки в 2019 році, кожна з яких стикається з подружньою невірністю.

Події другого сезону чорної комедії розгортаються в 1949 році. У центрі сюжету Алма Філкот, яка мріє влитися в компанію багатих сусідок на чолі з Ритою Кастільо. Одну з ролей у серіалі також зіграла Люсі Лью.

Кадр з серіалу "Чому жінки вбивають", 2 сезон

Скріншот з YouTube

У сюжеті дивіться, про що нове шоу телеканалу "Україна" – "Мисливці за дивами":

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