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5 главных сериалов, которые выходят в июне

Сегодня, 13:09

Смотрите наш обзор сериальных премьер июня, чтобы узнать, когда выйдут новые сериалы и вернутся с продолжениями ваши любимые старые

К началу летнего сезона Netflix, Disney+ и другие сервисы подготовили выход крутых шоу. Так что если в первый месяц лета вы не планируете уезжать в отпуск и как раз в поиске, каким сериалом развлечь себя в свободное время, мы собрали 5 главных премьер.

А в прошлом месяце вышел новый сезон нашумевшего сериала "Рассказа служанки". Почему сезон вызвал такие бурные споры – читайте тут.

"Основание",1 сезон

Дата премьеры: 1 июня

Фантастический сериал от Apple TV+ основан на одноименной серии романов Айзека Азимова. По сюжету, Вселенная жестко контролируется Галактической Империей. Дальновидный ученый Гэри Селдон (роль исполнил Джаред Харрис) смог предсказать для существующей империи неминуемый крах, который уже не за горами. Чтобы возродить новую цивилизацию, Гэри создает организацию "Основание", но ее членами должны стать лишь лучшие люди Галактики. Для этого Гэри отправляется на поиски таковых. Однако Императора (в воплощении Ли Пейса) деятельность Селдона не устраивает.

"Почему женщины убивают", 2 сезон

Дата премьеры: 4 июня

Не прошло и двух лет после выхода первого сезона сериала, как вскоре состоится премьера второго. Нас ждет встреча с новыми героинями, которые сталкиваются с мужскими изменами. Что же скрывается за внешним благополучием каждой семьи и как главные героини будут решать извечно мучающий вопрос мужских измен? Об этом и о многих других деталях семейного закулисья вы узнаете во время просмотра.

"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами", 1 сезон

Дата премьеры: 4 июня

Новый сериал от Netflix поведает о мальчике по имени Гас, история которого разворачивается в постапокалиптическом мире. В результате действия страшного вируса внешность людей и животных настолько мутировала, что теперь Гас – мальчик с оленьими рогами. Всю свою жизнь он безвыездно провел на ферме под присмотром отца, который запрещал ему покидать ферму. И вот, после смерти отца Гас решил выбраться наружу и разобраться что же на самом деле происходит в мире.

"История Лизи", 1 сезон

Дата премьеры: 4 июня

Сериал основан на одноименном романе "Короля ужасов" Стивена Кинга, который выступил также продюсером сериала.

Главная героиня, Лизи Лэндон (Джулианна Мур) недавно потеряла своего мужа, который был известным писателем. Спустя несколько лет она так и не смогла примириться с кончиной супруга. Но теперь за права на его литературное наследие развернулась настоящая битва. Перебирая рукописи, Лизи вспоминает основные периоды их совместной жизни, пытается разобраться в чем же источник его вдохновения. Как вскоре обнаружится, муж оставил после своей кончины много страшных тайн, но самая главная и пугающая – это преследующий Лизи Длинный Мальчик.

"Локи"

Дата премьеры: 9 июня

Возвращение на экраны одного из так полюбившихся зрителю злодеев киновселенной Marvel Локи в исполнении Тома Хиддлстона.

После кражи Тессеракта Локи оказывается вместо тюрьмы в бюрократической организации "Управление временными изменениями" (УВИ). Она отслеживает все изменения в пространстве и времени и охраняет "правильный ход истории". Теперь Богу хитрости и обмана предстоит нести ответственность за свои деяния. Перед ним выбор: его сотрут из реальности или он поможет УВИ победить большую угрозу.

Ранее мы показали, как изменились актеры сериала "Друзья" за 27 лет.

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