Рейчел, Джоуи, Чендлер и другие Друзья снова воссоединились на диване

Сегодня вышел специальный эпизод одного из самых популярных в истории сериалов "Друзья". Его финальный сезон вышел в далеком 2004 году и теперь, спустя 17 лет, актеры снова собрались вместе

Спецэпизод сериала "Друзья" Фото: Warner Bros. Pictures

27 мая вышел один из самых ожидаемых фильмов года – специальный выпуск сериала "Друзья", актеры которого заметно постарели за эти годы. Спустя 17 лет Рейчел, Джоуи, Фиби, Чендлер, Моника и Росс вновь возвращаются на съемочную площадку и эпизод уже можно посмотреть онлайн на OLL.TV.

Нас ждут воспоминания о былом, воссозданные декорации квартир героев, кафе Central Perk, знаменитая викторина от Росса, любимая I'll Be There For You и целое созвездие приглашенных гостей, среди которых Дэвид Бекхэм, Кит Харрингтон, Риз Уизерспун, Кара Делевинь, Джастин Бибер, Сидни Кроуфорд, Леди Гага, BTS и телеведущий Джеймс Корден.

И пускай это не будет полноценный в привычном понимании эпизод "Друзей", почти двухчасовое душевное шоу с порцией ностальгии вас точно удивит и порадует.

Ранее стало известно, почему Мэттью Перри невнятно говорил в проморолике спецэпизода "Друзей".

