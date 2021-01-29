У співака Тими Білоруських знайшли 2 кг гашишу. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі

Артист зберігав наркотичну речовину у себе вдома в Мінську

Відомого білоруського співака, 22-річного Тіму Білоруських затримали з двома кілограмами гашишу в Мінську. Тепер він перебуває під домашнім арештом, повідомляє Mash.

Повідомляється, що гашиш Тіма зберігав у своїй квартирі і не планував його поширювати.



"Стаття 328, репер (його справжнє прізвище Морозов) і два кілограми веселощів. Артист тримав гашиш прямо у себе вдома. Збут не планував, так – чисто для себе і друзів підігріти. Але хтось здав назад, хлопця стали перевіряти, версія підтвердилася. 10 січня його затримали, 12-го був арешт, зараз Білоруських під домашнім. Загрожує до п'яти років", – йдеться в повідомленні.

У коментарі Daily Storm представник артиста підтвердила цю інформацію, а ось сам Тіма її спростовує.

Тіма Білоруських Відео: https://t.me/Lshot

Тіма Білоруських – відомий білоруський співак і реп-виконавець. Одна з його найвідоміших пісень – "Мокрые кроссы", яку артист випустив в 2018 році. Справжнє ім'я Тіми – Тимофій Морозов. Хлопець народився в Мінську.

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