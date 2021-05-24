The Weeknd стал триумфатором Billboard Music Awards. Кто еще получил награды
Среди остальных известных обладателей престижной музыкальной премии были Pop Smoke, BTS, певица Pink, Drake и другие
Пока Украина обсуждала "Евровидение-2021", в Лос-Анджелесе (США) прошла церемония награждения премией Billboard Music Awards. Американский певец The Weeknd стал триумфатором премии, забрав домой 10 трофеев!
На сцене премии выступила певица Pink со своей 9-летней дочерью Уиллоу, южнокорейская группа BTS, популярная артистка Doja Cat и многие другие, передает Billboard.
Лучший новый артист – Pop Smoke
Лучший артист – The Weeknd
Лучшая артистка – Тэйлор Свифт
Лучший дуэт/группа – BTS
Лучший артист Billboard 200 – Тэйлор Свифт
Лучший стриминговый артист – Drake
Лучший продаваемый артист – BTS
Лучший артист по мнению публики – BTS
Лучший рэп-артист – Pop Smoke
Лучший новый артист – Pop Smoke
Лучший R&B-артистка – Doja Cat
Лучший рэп-исполнитель – Megan Three Stallion
Лучший рок-артист – Machine Gun Kelly
Лучший танцевальный/электронный артист – Леди Гага
Ранее мы рассказывали, кто такой Пост Мэлоун и почему он получил так много наград Billboard Music Awards.
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