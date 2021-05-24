The Weeknd стал триумфатором Billboard Music Awards. Кто еще получил награды

Среди остальных известных обладателей престижной музыкальной премии были Pop Smoke, BTS, певица Pink, Drake и другие

The Weeknd Фото: Getty Images

Пока Украина обсуждала "Евровидение-2021", в Лос-Анджелесе (США) прошла церемония награждения премией Billboard Music Awards. Американский певец The Weeknd стал триумфатором премии, забрав домой 10 трофеев!

На сцене премии выступила певица Pink со своей 9-летней дочерью Уиллоу, южнокорейская группа BTS, популярная артистка Doja Cat и многие другие, передает Billboard.

Список победителей Billboard Music Awards

Лучший новый артист – Pop Smoke

Лучший артист – The Weeknd

Лучшая артистка – Тэйлор Свифт

Лучший дуэт/группа – BTS

Лучший артист Billboard 200 – Тэйлор Свифт

Лучший стриминговый артист – Drake

Drake со своим сыном Фото: Getty Images

Лучший продаваемый артист – BTS

Лучший артист по мнению публики – BTS

Лучший рэп-артист – Pop Smoke

Лучший новый артист – Pop Smoke

Лучший R&B-артистка – Doja Cat

Doja Cat Фото: Getty Images

Лучший рэп-исполнитель – Megan Three Stallion

Лучший рок-артист – Machine Gun Kelly

Лучший танцевальный/электронный артист – Леди Гага

Ранее мы рассказывали, кто такой Пост Мэлоун и почему он получил так много наград Billboard Music Awards.

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