The Weeknd став тріумфатором Billboard Music Awards. Хто ще отримав нагороди

Серед інших відомих володарів престижної музичної премії були Pop Smoke, BTS, співачка Pink, Drake та інші

The Weeknd Фото: Getty Images

Поки Україна обговорювала "Євробачення-2021", В Лос-Анджелесі (США) пройшла церемонія нагородження премією Billboard Music Awards. Американський співак The Weeknd став тріумфатором премії, забравши додому 10 трофеїв!

На сцені премії виступила співачка Pink зі своєю 9-річною дочкою Віллоу, південнокорейський гурт BTS, популярна артистка Doja Cat і багато інших, передає Billboard.

Список переможців Billboard Music Awards

Найкращий новий артист – Pop Smoke

Найкращий артист – The Weeknd

Найкраща артистка – Тейлор Свіфт

Найкращий дует/гурт – BTS

Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт

Найкращий стрімінговий артист – Drake

Drake зі своїм сином Фото: Getty Images

Найкращий продаваний артист – BTS

Найкращий артист на думку публіки – BTS

Найкращий реп-артист – Pop Smoke

Найкращий новий артист – Pop Smoke

Найкращий R&B-артистка – Doja Cat

Doja Cat Фото: Getty Images

Кращий реп-виконавець – Megan Three Stallion

Кращий рок-артист – Machine Gun Kelly

Кращий танцювальний/електронний артист – Леді Гага

Раніше ми розповідали, хто такий Пост Мелоун і чому він отримав так багато нагород Billboard Music Awards.

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