The Weeknd став тріумфатором Billboard Music Awards. Хто ще отримав нагороди
Серед інших відомих володарів престижної музичної премії були Pop Smoke, BTS, співачка Pink, Drake та інші
Поки Україна обговорювала "Євробачення-2021", В Лос-Анджелесі (США) пройшла церемонія нагородження премією Billboard Music Awards. Американський співак The Weeknd став тріумфатором премії, забравши додому 10 трофеїв!
На сцені премії виступила співачка Pink зі своєю 9-річною дочкою Віллоу, південнокорейський гурт BTS, популярна артистка Doja Cat і багато інших, передає Billboard.
Найкращий новий артист – Pop Smoke
Найкращий артист – The Weeknd
Найкраща артистка – Тейлор Свіфт
Найкращий дует/гурт – BTS
Найкращий артист Billboard 200 – Тейлор Свіфт
Найкращий стрімінговий артист – Drake
Найкращий продаваний артист – BTS
Найкращий артист на думку публіки – BTS
Найкращий реп-артист – Pop Smoke
Найкращий новий артист – Pop Smoke
Найкращий R&B-артистка – Doja Cat
Кращий реп-виконавець – Megan Three Stallion
Кращий рок-артист – Machine Gun Kelly
Кращий танцювальний/електронний артист – Леді Гага
Раніше ми розповідали, хто такий Пост Мелоун і чому він отримав так багато нагород Billboard Music Awards.
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