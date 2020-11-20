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София Ротару осталась без концертов из-за больших гонораров. Певица выступит в России

Сегодня, 11:03

Певица осталась без концертов и переживает не лучшие времена в финансовом плане

Карантин негативно повлиял на сферу шоу-бизнеса. Концерты отменяются, количество корпоративов сократилось. Так что любое выступление для артиста сейчас за радость. Из-за отсутствия концертов у певицы Софии Ротару начались проблемы с финансами. Об этом рассказал ее концертный директор Сергей Лавров, пишет Собеседник.

Концертный директор отмечает, что снижать гонорары певица не намерена.

"Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет. у нее очень дорогая логистика (билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива )",- объяснил Лавров.

София Ротару
София Ротару
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

А вот для своих друзей София Ротару может сделать исключение и готова выступить бесплатно. Например, она планировала спеть на юбилее Надежды Бабкиной, но из-за картина все отменилось.

"Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и добрые отношения", – рассказал концертный директор

Но скоро у Софии Ротару все-таки состоится выступление в Москве. Ради этого она готова и карантин отсидеть.

"Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву. Она выступит на "Песне года" и даже готова отсидеть для этого карантин", – сообщил Сергей Лавров.

Ранее мы рассказывали, как с годами менялась София Ротару.

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