Бюджет 200 миллионов долларов! Смотрите новый трейлер боевика "Годзилла против Конга"

Премьера фильма запланирована на март

Warner Bros. Pictures и Legendary Pictures выпустили новый трейлер предстоящего фантастического боевика "Годзилла против Конга".

В главных ролях – звезда "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, звезда "Большой маленькой лжи" Александр Скарскагд, Эйса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс и Шоу"), Брайан Тайри Генри ("Джокер") и Ребекка Холл ("Вики Кристина Барселона").

Первая кинолента о противостоянии Конга и Годзиллы вышла в далеком 1962 году и спустя почти 60 лет монстры снова встретятся на экранах.

Кадр из фильма "Годзилла против Конга" Фото: Скриншот из YouTube

Сюжет фильма рассказывает о Конге, который со своими защитниками отправится на поиски своего настоящего дома. С ними идет осиротевшая Цзя, у которой с Конгом уникальная и сильная связь. Но неожиданно в путешествии они встречают разъяренного Годзиллу и два титана сходятся в эпическом противостоянии, которое лишь станет ключом к разгадке тайны, что находится в ядре Земли.

Фильм должен был выйти еще в марте прошлого года, но из-за пандемии был перенесен на весну 2021 года. Сейчас фильм планируют выпустить 26 марта. Премьера состоится одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max.

Бюджет "Годзиллы против Конга" составил около 200 миллионов долларов.

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