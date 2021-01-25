Бюджет 200 мільйонів доларів! Дивіться новий трейлер бойовика "Ґодзілла проти Конґа"

Прем'єра фільму запланована на березень

Warner Bros. Pictures і Legendary Pictures випустили новий трейлер майбутнього фантастичного бойовика "Ґодзилла проти Конґа".

У головних ролях – зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун, зірка "Великої маленької брехні" Олександр Скарскагд, Ейса Гонсалес ("Форсаж: Хоббс і Шоу"), Браян Тайрі Генрі ("Джокер") і Ребека Холл ("Вікі Крістіна Барселона ").

Перша кінострічка про протистояння Конґа і Ґодзіллу вийшла в далекому 1962 році та через майже 60 років монстри знову зустрінуться на екранах.

Кадр з фільму "Ґодзілла проти Конга" Фото: Скріншот з YouTube

Сюжет фільму розповідає про Конґа, який зі своїми захисниками вирушить на пошуки свого справжнього дому. З ними йде осиротіла Цзя, у якої з Конґом унікальний і сильний зв'язок. Але несподівано в подорожі вони зустрічають розлюченого Ґодзіллу і два титани сходяться в епічному протистоянні, яке стане лише ключем до розгадки таємниці, що знаходиться в ядрі Землі.

Фільм мав вийти ще в березні минулого року, але через пандемію був перенесений на весну 2021 року. Зараз стрічку планують випустити 26 березня. Прем'єра відбудеться одночасно в кінотеатрах і на платформі HBO Max.

Бюджет "Ґодзілли проти Конґа" склав близько 200 мільйонів доларів.

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