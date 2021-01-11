Сериал "Кларисса" – смотрите трейлер продолжения "Молчания ягнят"

Премьера сериала запланирована на февраль

Вышел трейлер сериала "Кларисса", который стал продолжением культового фильма "Молчание ягнят". Сюжет сериала расскажет о событиях, происшедших спустя год после злополучных приключений курсантки академии ФБР Кларисы Старлинг. Главную роль сыграет 33-летняя австралийская актриса и модель Ребекка Бридс.

По сюжету спин-оффа, в 1993 году Кларисса возвращается на работу в ФБР после дела, в котором ей помогал Ганнибал Лектор. Клариса продолжает расследовать дела о серийных убийцах, параллельно переживая драмы в личной жизни.

Актриса Ребекка Бридс известна зрителям по сериалам "Первородные" и "Милые обманщицы". Также в сериале снялись Майкл Кадлиц ("Ходячие мертвецы"), Кэл Пенн ("Теория большого взрыва", "Убойное Рождество Гарольда и Кумара"), Ник Сэндоу ("Оранжевый — хит сезона"), Джейн Аткинсон ("Карточный домик").

Премьера сериала состоится 11 февраля.

Смотрите трейлер сериала "Кларисса":

Фильм "Молчание ягнят" с Энтони Хопкинсом и Джоди Фостер в главных ролях вышел в 1990 году. Кинолента режиссера Джонатана Демми получила пять "Оскаров", включая награды исполнителям главных ролей, и считается одним из лучших триллеров в истории кино.

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