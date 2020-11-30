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Сам на себя не похож: Дзидзьо показал, как выглядел в 16 лет (видео)

Сегодня, 20:53

Певец поделился архивным видео

Украинский певец Dzidzio решил порадовать поклонников и опубликовал в Instagram видео, на котором ему 16 лет.

На архивном видео тогда еще Михаил Хома выступает на фестивале "Спивограй" в Кривом Роге. Певец отметил, что тогда за свое выступление он получил гран-при.

"Сам не могу поверить, что это я. Это видео с фестиваля "Спивограй", который проходил в Кривом Роге, кстати, я тогда получить гран-при", – подписал видео Дзидзьо.

DZIDZIO (@dzidzio)

В комментариях отметили, что Дзидзьо действительно изменился. Но поклонники добавили, что им хотелось бы услышать, какую песня пел будущий артист.

Ранее Дзидзьо хотел бы изменить гимн Украины.

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