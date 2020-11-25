DZIDZIO переболел коронавирусом: "Не хотел афишировать"

На самоизоляции артист смотрел сериалы и строил творческие планы

На днях в студию "Ранку з Україною" пришел популярный артист DZIDZIO. В откровенном интервью с ведущими Лилией Ребрик и Анатолием Анатоличем, музыкант, который недавно стал звездным детективом проекта "МАСКА" телеканала "Украина", признался, что уже переболел COVID-19, а также рассказал, как это было и чем занимался в период самоизоляции.

DZIDZIO позволил себе большую роскошь 2020 года – рукопожатие с ведущим Анатолием Анатоличем. Уже позже артист объяснил, что это не пренебрежение правилами, потому что недавно переболел коронавирусом и в его организме есть антитела.

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Когда меня не было видно в Instagram несколько недель, это означало, что я находился на самоизоляции. На самом деле я просто не хотел это афишировать", – объяснил DZIDZIO.

Музыкант рассказал, что очень легко перенес болезнь. Кроме того, во время изоляции Михаил нашел, чем себя утешить, и использовал эти дни с пользой.

"Посмотрел сериалы, серий семьдесят на Netflix. Навел порядок в голове, по планированию творчества на пять лет вперед. А еще хорошо отдохнул. Все шикарно, максимум – не чувствовал запахов, но в этом тоже свои плюсы – я не перебирал едой", – поделился артист.

Напомним, 86-летнего Александра Ширвиндта госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.

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