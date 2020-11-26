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Дзидзьо хотел бы изменить гимн Украины. Певец назвал альтернативу

Сегодня, 16:05

Певец считает, что гимном могла бы быть другая песня

Певец Дздизьо собрал много положительных отзывов когда ко Дню конституции исполнил гимн Украины в сопровождении Молодежного симфонического оркестра. Но в интервью для YouTube канала "Без грима с Анной Буткевич" признался, что в качестве гимна певец видит другую песню.

Украинский певец назвал песню "Боже великий, единый, нам Украину храни" альтернативным вариантом.

"Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Украину. Там идеально все, там все есть." – сказал украинский артист.

Дзидзьо объяснил, что понял это когда записывал гимн с молодежным оркестром и проанализировал гимны европейских государств.

"Я сделал анализ гимнов всех европейских государств, прослушал, как у них, и как у нас в разных вариантах исполнения. Понял, что это был бы супер-гимн", – рассказал он

Но певец отметил, что официальный гимн сейчас отражает традиции борьбы за независимость Украины.

"Многих людей не устраивает" Ще не вмерла ... ", но многие не прислушивается, что Украина, а не Украины. То есть" Украины ни слава, ни воля ". Это более такой воинственный гимн, который писался, когда не было Украины", – объяснил артист.

Слушать песню "Боже великий, единый, нам Украину храни" в исполнении Дзидзьо:

Ранее мы рассказывали, что Дзидзьо переболел коронавирусом.

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