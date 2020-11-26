Дзидзьо хотел бы изменить гимн Украины. Певец назвал альтернативу

Певец считает, что гимном могла бы быть другая песня

Певец Дздизьо собрал много положительных отзывов когда ко Дню конституции исполнил гимн Украины в сопровождении Молодежного симфонического оркестра. Но в интервью для YouTube канала "Без грима с Анной Буткевич" признался, что в качестве гимна певец видит другую песню.

Украинский певец назвал песню "Боже великий, единый, нам Украину храни" альтернативным вариантом.

"Боже великий, єдиний, нам Україну храни" – молитва за Украину. Там идеально все, там все есть." – сказал украинский артист.

Дзидзьо объяснил, что понял это когда записывал гимн с молодежным оркестром и проанализировал гимны европейских государств.

"Я сделал анализ гимнов всех европейских государств, прослушал, как у них, и как у нас в разных вариантах исполнения. Понял, что это был бы супер-гимн", – рассказал он

Но певец отметил, что официальный гимн сейчас отражает традиции борьбы за независимость Украины.

"Многих людей не устраивает" Ще не вмерла ... ", но многие не прислушивается, что Украина, а не Украины. То есть" Украины ни слава, ни воля ". Это более такой воинственный гимн, который писался, когда не было Украины", – объяснил артист.

Слушать песню "Боже великий, единый, нам Украину храни" в исполнении Дзидзьо:

Ранее мы рассказывали, что Дзидзьо переболел коронавирусом.

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