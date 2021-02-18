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"Поражение легких еще остается": Пригожин о последствиях COVID-19

Сегодня, 17:19

Продюсер рассказал, что до сих пор страдает из-за проблем с легкими

Муж Валерии продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел тяжелой формой COVID-19, рассказал о том как его спасали врачи в Дубае и последствиях болезни.

В интервью изданию СтарХит продюсер признался, что у него до сих пор проблем с легким, он чувствует слабость и все еще есть кашель. Врачи говорят, что на восстановления могут уйти месяцы.

"Делаю дыхательную гимнастику ежедневно, принимаю лекарства, все как прописали врачи. КТ часто проводить нельзя, но поражение легких еще остается", – рассказал Пригожин.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Но муж Валерии отметил, что уже выходит из дома и ездит по некоторым делам.

Продюсер вспомнил, что самым страшным для него было, что он не мог дышать самостоятельно.

"Давали по 15 литров кислорода в день. Но когда стало чуть лучше, врачи потребовали, чтобы я начал дышать сам, хоть и с трудом: потому что к этим баллонам привыкаешь, и они разрушают легкие — те становятся похожи на требуху", – рассказал Иосиф Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что заново учится ходить.

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Иосиф Пригожин
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