"Ураження легень ще залишається": Пригожин про наслідки COVID-19

Продюсер розповів, що досі страждає через проблеми з легенями

Чоловік Валерії продюсер Йосип Пригожин, який недавно перехворів на важку форму COVID-19 , розповів про те як його рятували лікарі в Дубаї і наслідки хвороби.

В інтерв'ю виданню Стархіт продюсер зізнався, що у нього досі проблем з легким, він відчуває слабкість і все ще є кашель. Лікарі кажуть, що на відновлення можуть піти місяці.

"Роблю дихальну гімнастику щодня, приймаю ліки, все як прописали лікарі. КТ часто проводити не можна, але ураження легень ще залишається", – розповів Пригожин.

Йосип Пригожин Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Але чоловік Валерії зазначив, що вже виходить з дому, і їздить по деяких справах.

Продюсер згадав, що найстрашнішим для нього було, що він не міг дихати самостійно.

"Давали по 15 літрів кисню в день. Але коли стало трохи краще, лікарі зажадали, щоб я почав дихати сам, хоч і з труднощами: тому що до цих балонів звикаєш, і вони руйнують легені – ті стають схожі на тельбухи ", – розповів Йосип Пригожин.

Раніше Йосип Пригожин зізнався, що заново вчиться ходити.

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