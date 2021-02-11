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Иосиф Пригожин учится заново ходить после перенесенной болезни

Сегодня, 18:20

Продюсер рассказал, как проходит его восстановление после COVID-19

Продюсер Иосиф Пригожин, который недавно переболел COVID-19 в тяжелой форме, рассказал, как сейчас восстанавливается после перенесенной болезни.

В Instagram муж Валерии признался, что он очень слаб и заново учится жить.

"Попробую первый раз выйти на прогулку. Будем учиться дышать и ходить одновременно.Спасибо, что живой", – подписал новое фото продюсер.

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Фото: instagram.com/prigozhin_iosif

Подписчики поддержали Пригожина и пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что во время отдыха в Дубае Иосиф Пригожин и Валерия переболели COVID-19. Сначала болезнь протекала легко, однако в какой-то момент всё изменилось, и продюсера экстренной госпитализировали в одну из клиник Дубая. Муж Валерии признался, что случившиеся заставило его переосмыслить жизнь.

Между прочим, положительные эмоции способствуют сохранению здоровья и скорейшему выздоровлению. У нас есть 14 невероятных идей ко Дню святого Валентина, который точно порадуют любимого человека.

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