Популярный французский дуэт прекратил свое существование

На YouTube канале дуэта появилось прощальное видео

Популярный французский электронный дуэт Daft Punk прекратил свое существование. Об этом сообщает Pitchfork.

По этому случаю дуэт, песни которого не раз признавались лучшими в танцевальном жанре, выпустил видео на YouTube под названием Epilogue. Это фрагменты из фильма, снятого в 2006 году.

Новость о распаде дуэта подтвердила и агент музыкантов. Что стало причиной – не сообщается.

Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре студийных альбома. Также музыканты создали саундтрек к фильму "Трон: Наследие" 2010 года.

Что-то заканчивается, что-то начинается. Например, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск — о пьяных за рулем.

Ранее существование прекратила группа YUKO.

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