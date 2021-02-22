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Популярный французский дуэт прекратил свое существование

Сегодня, 18:09

На YouTube канале дуэта появилось прощальное видео

Популярный французский электронный дуэт Daft Punk прекратил свое существование. Об этом сообщает Pitchfork.

По этому случаю дуэт, песни которого не раз признавались лучшими в танцевальном жанре, выпустил видео на YouTube под названием Epilogue. Это фрагменты из фильма, снятого в 2006 году.

Новость о распаде дуэта подтвердила и агент музыкантов. Что стало причиной – не сообщается.

Daft Punk образовали в 1993 году Тома Бангальтер и Ги-Мануэль де Омем-Кристо в Париже. Музыканты стали главными представителями французского хауса. На счету дуэта четыре студийных альбома. Также музыканты создали саундтрек к фильму "Трон: Наследие" 2010 года.

Что-то заканчивается, что-то начинается. Например, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск — о пьяных за рулем.

Ранее существование прекратила группа YUKO.

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