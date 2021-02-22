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Легендарний гурт заявив про розпад

Сьогодні, 18:09

На YouTube каналі гурту з'явилося прощальне відео

Популярний французький електронний гурт Daft Punk припинив своє існування. Про це повідомляє Pitchfork.

З цієї нагоди гурт, пісні якого не раз визнавалися кращими в танцювальному жанрі, випустив відео на YouTube під назвою Epilogue. Це фрагменти з фільму, знятого в 2006 році.

Новину про розпад гурту підтвердила і агент музикантів. Що стало причиною – не повідомляється.

Daft Punk утворили в 1993 році Тома Бангальтер і Гі-Мануель де Омем-Крісто в Парижі. Музиканти стали головними представниками французького хауса. На рахунку гурту чотири студійні альбоми.Хіти One More Time, Harder, Better, Instant Crush, Around the World принесли французькому гурту світову популярність. Також музиканти створили саундтрек до фільму "Трон: Спадщина" 2010 року.

Щось закінчується, щось починається. Наприклад, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом .

Раніше існування припинила група YUKO.

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