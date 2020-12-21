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Папарацци тайно сняли на видео страстные поцелуи скандального Шайи ЛаБафа и Маргарет Куэлли

Сегодня, 17:44

Парочка целовалась на парковке

Не так давно американский актер Шайя ЛаБаф попал в очень громкий скандал – бывшая девушка актера, британская певица Талия Дебретт Барнетт подала на него в суд за жестокое обращение, обвинив в сексуальном насилии. Позже певица Sia заявила, что ЛаБаф обманул ее, чтобы затащить в постель. А теперь, после всех новостей, актера заметили вместе с 26-летней актрисой Маргарет Куэлли, дочерью знаменитой актрисы Энди Макдауэлл.

В Сеть попало видео, на котором Шайя и Маргарет страстно целуются сначала возле автомобиля, а позже – в салоне авто.

ЛаБаф и Куэлли познакомились на съемках клипа на песню Love Me Like You Hate Me Рэйни Куэлли, старшей сестры Маргарет. В видеоработе актеры сыграли очень эмоциональную и страстную пару. Похоже, что их экранные отношения переросли в реальные.

Отметим, что Шайа Лабаф известен своими скандальными выходками. Актер не раз был обвинен в хулиганстве. Он также проходил принудительное лечение в психбольнице.

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Шайя ЛаБаф романы звезд
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