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"Обманом затащил в отношения": певица Sia публично обвинила Шайя ЛаБафа

Сегодня, 10:07

Артистка поддержала певицу FKA Twigs, которая якобы подверглась насилию со стороны актера

Недавно певица FKA Twigs обвинила актера Шайя ЛаБафа в насилии. Девушку публично поддержала австралийская певица Sia, заявившая, что звезда "Трансформеров" некогда обманул ее, чтобы затащить в постель.

В своем Twitter-аккаунте Sia назвала ЛаБафа лжецом и рассказала о своих отношениях с ним.

"Меня тоже эмоционально оскорбил Шайа, патологический лжец, который обманом затащил меня в отношения, которые нарушают супружескую верность, утверждая, что он холостяк", – написала исполнительница.

Скриншот: twitter.com/Sia

Она добавила, что считает актера "больным" и посочувствовала его жертвам.

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Напомним, FKA Twigs утверждает, что в ее отношениях с Шайя было сексуальное и моральное насилие, также он намеренно заразил ее венерическим заболеванием.

Актер ответил на обвинения словами сожаления о своем поведении: " У меня есть история причинения боли самым близким мне людям. Мне стыдно за эту историю и жаль тех, кого я обидел".

Ранее певица Sia рассказала, как защитила свою юную танцовщицу от Харви Вайнштейна.

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