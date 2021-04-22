5 актрис, номинированных на Оскар-2021 – что мы о них знаем

Одна из главных и горячо обсуждаемых номинаций на "Оскаре" – "Лучшая женская роль", поэтому мы расскажем о претендентках, которые борются за награду в этом году

93-я церемония "Оскар-2021" все ближе, а мы продолжаем вас знакомить с номинантами этого года. Если бы не пандемия, то, вероятно, категория "Лучшая женская роль", как и другие номинации, выглядели бы иначе. Тем не менее в номинации в этом году оказались достаточно сильные и яркие актрисы, поэтому не так просто предугадать, кто из них получит золотую статуэтку.

В этом году на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" номинированы:

Виола Дэвис – "Ма Рейни: Мать блюза"

Ванесса Кирби – "Фрагменты женщины"

Фрэнсис Макдорманд – "Земля кочевников"

Кэри Маллиган – "Девушка, подающая надежды"

Андра Дэй – "Соединенные Штаты против Билли Холидэй"

Мы познакомим вас с каждой из них, а вы выберете свою фаворитку и сделаете ставки.

Виола Дэвис

Виола Дэвис – "Ма Рейни: Мать блюза" Фото: filmaffinity.com

В биографической драме Виола Дэвис сыграла темнокожую исполнительницу блюза Ма Рейни.

В 20-е годы прошлого века Ма Рейни пришлось бороться за свое право выступать и завоевывать индустрию. Ввиду движения Black Lives Matter и убийства темнокожего полицейскими в США, этот фильм сейчас очень знаковый для Голливуда.

И хотя Виола Дэвис выглядит очень ярко в этой роли, фильм скорее больше акцентирует внимание на актере Чедвике Боузмане, который посмертно тоже номинирован на золотую статуэтку. При этом у актрисы уже было несколько номинаций на "Оскар", включая знаменитый фильм "Прислуга". А получила награду звезда за роль в драме "Ограды" (2017).

Ванесса Кирби

Ванесса Кирби – "Фрагменты женщины" Фото: Скриншот из YouTube

В отличие от других номинанток, для британской актрисы Ванессы Кирби это дебют на "Оскаре". Вы можете помнить актрису по фильму "Форсаж: Хоббс и Шоу", драме о Голодоморе в Украине "Гарет Джонс" и хитовому сериалу "Корона", где она сыграла принцессу Маргарет.

Во "Фрагментах женщины" 33-летняя Ванесса Кирби играет роль Марты, которая теряет своего ребенка во время родов. Сильный и душераздирающий фильм принес Кирби награду на 77-м Венецианском кинофестивале, который тоже во многом предопределяет шансы на "Оскаре".

Фрэнсис Макдорманд

Фрэнсис Макдорманд в фильме "Земля кочевников" Фото: facebook.com/NomadlandFilm

63-летняя Фрэнсис Макдорманд сыграла в "Земле кочевников" вдову по имени Ферн, которая потеряв работу, отправляется в своем фургоне колесить по США в поисках нового дома и жизни. Пронзительная драма стала одним из самых обсуждаемых фильмов этого года, получив награды "Золотой глобус", BAFTA, Венецианского и других кинофестивалей.

Но для Фрэнсис Макдорманд победа в этом году может стать исторической, ведь у нее уже есть два "Оскара" за роли в фильмах "Фарго" и "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури". Если она получит статуэтку, то войдет в список актрис-рекордсменок по количеству наград. Лишь у шести актрис на планете есть три и более "Оскаров".

Кэри Маллиган

Кэри Маллиган в фильме "Девушка, подающая надежды" Фото: filmaffinity.com

Британскую актрису Кэри Маллиган вы можете знать по фильму "Великий Гэтсби" с Ди Каприо и мелодраме "Воспитание чувств", за которую она уже номинировалась на "Оскар".

В нашумевшем фильме "Девушка, подающая надежды", который, по мнению многих зрителей, насквозь пропитан феминизмом, Кэри играет официантку-мстительницу. Днем она работает в кафе, а по ночам превращается в стриптизершу, которая желает отомстить тем, кто виновен в изнасиловании ее подруги.

О фильме много противоречивых отзывов, но главное – Кэри Маллиган справилась со своей ролью очень круто.

Андра Дэй

Андра Дэй в фильме "Соединенные Штаты против Билли Холидэй" Фото: Скриншот из YouTube

Для певицы и актрисы Андры Дэй это вообще, можно сказать, дебют на большом экране. У нее была небольшая роль в юридической драме "Маршалл" с Чедвиком Боузманом в главной роли, а также она озвучила персонажа в мультфильме "Тачки 3".

Но наделенная природной харизмой и потрясающим голосом стала идеальной главной героиней байопика "Соединенные Штаты против Билли Холидэй". Фильм о непростой судьбе певицы Билли Холидэй – она вошла в историю как одна из самых ярких джазовых вокалисток США. При этом у звезды была масса проблем с правительством и наркотиками.

Ранее мы рассказали об обязательных к просмотру фильмах-номинантах на "Оскар-2021".

Все подробности в спецтеме Оскар-2021

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