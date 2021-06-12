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Подкопаева заявила о краже номеров ее авто: новые подробности скандала с машиной, переехавшей утят

Сегодня, 17:29

Гимнастка дала официальный комментарий касательно инцидента, который произошел на дорогах Киева – тогда автомобиль марки Mercedes задавил перебегающих дорогу утят

Лилия Подкопаева официально прокомментировала ситуацию
Лилия Подкопаева официально прокомментировала ситуацию
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева заявила, что ее номерной знак оказался на автомобиле марки Mercedes, который на днях переехал стаю утят на одной из киевских дорог.

На своей странице в Facebook Лилия заявила, что номерной знак на авто действительно зарегистрирован на ее автомобиль марки Lexus. Спортсменка отметила, что ни она, ни ее семья не причастны к инциденту. Сейчас Лилия с родными находится в США.

"В день инцидента я находилась в тренировочном гимнастическом лагере в штате Теннесси. Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал к злоумышленникам и используется автомобилем Mercedes – мне непонятно. По этому поводу, я буду обращаться к Национальной полиции. Мои юристы сейчас изучают этот вопрос", – пишет гимнастка.

Лилия также добавила, что она и ее семья получили много сообщений с угрозами и осуждением, "несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался".

В комментариях под публикацией Лилии ее подписчики отметили, что в Украине, к сожалению, дубликаты номеров – распространенная практика:

  • Двойник? Если выяснится, что да – это уголовное производство в отношении владельца номерного "клона".
  • Я в Днепре неоднократно наблюдал одинаковые номера, только на разных марках авто.
  • Вот и разоблачился тихонько номерной двойник, а это уже – дело полиции.
  • Это дело полиции, вам не обязательно было что-то объяснять.
Скриншот: Facebook

Как ранее выяснил сайт "Сегодня" из собственных источников, ЧП произошло на Окружной дороге. Предварительно за рулем Mercedes была женщина. Возможно, она отвлеклась на мобильный телефон или просто не заметила уточек. Причина такого поведения станет известна, когда автомобиль остановят сотрудники полиции.

Напомним, Лилия Подкопаева вакцинировалась от COVID-19 в США.

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