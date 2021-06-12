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Подкопаєва заявила про крадіжку номерів її авто: нові подробиці скандалу з машиною, переїхавшою каченят

Сьогодні, 17:29

Гімнастка дала офіційний коментар щодо інциденту, який стався на дорогах Києва – тоді автомобіль марки Mercedes задавив каченят, що перебігали дорогу

Лілія Подкопаєва офіційно прокоментувала ситуацію
Лілія Подкопаєва офіційно прокоментувала ситуацію
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва заявила, що її номерний знак опинився на автомобілі марки Mercedes, який днями переїхав зграю каченят на одній з київських доріг.

На своїй сторінці в Facebook Лілія заявила, що номерний знак на авто дійсно зареєстрований на її автомобіль марки Lexus. Спортсменка зазначила, що ні вона, ні її родина не причетні до інциденту. Зараз Лілія з рідними знаходиться в США.

"В день інциденту я знаходилась в тренувальному гімнастичному таборі в штаті Теннессі. Яким чином мій номерний знак автомобіля Lexus потрапив до злоумисників і використовується автомобілем Mercedes мені не зрозуміло. З цього приводу, я буду звертатись до Національної поліції. Мої юристи наразі вивчають це питання", – пише гімнастка.

Лілія також додала, що вона і її сім'я отримали багато повідомлень з погрозами і засудженням, "незважаючи на те, що в ситуації ніхто не розібрався".

У коментарях під публікацією Лілії її підписники зазначили, що в Україні, на жаль, дублікати номерів – поширена практика:

  • Двійник? Якщо з'ясується, що так – це кримінальне провадження стосовно власника номерного "клону".
  • Я в Дніпрі неодноразово спостерігав однакові номери, тільки на різних марках авто.
  • Ось і викрився тихенько номерний двійник, а це вже – справа поліції.
  • Це справа поліції, вам не обов'язково було щось пояснювати.
Скріншот: Facebook

Як раніше з'ясував сайт "Сегодня" з власних джерел, НП сталася на Окружній дорозі. Попередньо за кермом Mercedes була жінка. Можливо, вона відволіклася на мобільний телефон або просто не помітила качечок. Причина такої поведінки стане відома, коли автомобіль зупинять співробітники поліції.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва вакцинувалася від COVID-19 в США.

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