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"Не мог вкладывать": Геннадий Попенко назвал причину расставания со Светланой Лободой

Сегодня, 12:55

Украинский актер был инициатором расставания

Украинский актер, телеведущий и звезда сериала "Вызов" на канале "Украина" Геннадий Попенко был первой любовью Светланы Лободы. Они были вместе четыре года, но потом их история закончилась. Актер рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", почему расстался со Светланой Лободой.

Если сегодня известный актер плотно занят в проектах, у него счастливая семья, дети, то было время, когда его заработок был совсем другим.

"Я был тем, кем я был. У меня была зарплата 300 долларов на канале, – откровенно признался герой программы "Зірковий шлях". – А остальное – все, что мог найти, то и мог найти. Бегал, зарабатывал".

Геннадий Попенко
Геннадий Попенко
Фото: Facebook

Геннадий Попенко работал на телеканале и в свободное время соглашался вести корпоративы. Его девушку Светлану Лободу, скорее всего, не все устраивало.

"Тогда была довольно легкая жизнь, но с планами и идеями, – поделился актер. – Но я видел, что девушке нужно другое, ей важно развитие, а я не могу вкладывать".

Тогда будущая звезда сериала "Вызов" понял: нужно расстаться, чтобы не мешать Светлане строить карьеру.

"Это специфический бизнес, и я понимал, что, когда рядом мужчина, ей будет труднее, – объяснил Геннадий Попенко – Я решил: лучше пусть идет, развивается и делает то, что ей нужно. Потому что я чувствовал себя камнем, привязанным к ноге, или чемоданом без ручки. Никто никого не упрекал. Ни в коем случае. Просто, когда это видно и явно понятно, то зачем делать вид, что этого нет. Отношения должны быть максимально близки к идеалу".

Геннадий Попенко и Светлана Лобода расстались – и каждый пошел своей дорогой. По отдельности каждый из них добился чего хотел.

Смотрите эксклюзивное интервью Геннадия Попенко для программы "Зірковий шлях":

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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