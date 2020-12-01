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После расставания с миллиардером Рианна закрутила роман с известным репером – СМИ

Сегодня, 10:45

О романе Рианны и A$AP Rocky говорят уже не первый месяц

Слухи о романе Рианны и репера A$AP Rocky начали распространяться практически сразу после того, как в середине января певица рассталась со своим парнем-миллиардером. И теперь источник портала People сообщает, что пара вместе.

В эти выходные Рианну и Роки и заметили в компании друзей в одном из отелей в Нью-Йорке. Ни Роки и ни Рианна пока не подтвердили роман.

В июле Рианна с репером вместе участвовали в промо-кампании ее косметического бренда Fenty Skin и давали совместные интервью.

Рианна и A$AP Rocky
Рианна и A$AP Rocky
Фото: instagram.com/badgalriri

Стоит отметить, что впервые о романе певицы и репера заговорили в 2013 году, но тогда Роки все отрицал и называл Рианну просто другом. Певица снималась в клипе репера на песню Fashion Killa.

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