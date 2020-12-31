Напьемся все: Анна Седокова застряла в аэропорту

Певица ждет своего рейса уже более шести часов

В этом году у певицы Анны Седоковой появилась традиция – в канун праздника что-то должно идти не так. На день рождения у нее обострилось кожное заболевание, а в этот раз певица застряла в аэропорту. Об этом она рассказала в Instagram.

Певица уже больше шести часов сидит в московском аэропорту Домодедово. Из-за ледяного дождя задержали более 150 рейсов.



"Зато бары в аэропорту рады. Очередь в каждый из них по человек 20 и люди не уходят. Сейчас напьёмся всем аэропортом и начнём Старый год провожать", – написала Седокова.

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Пока она сидит и ждет своего рейса, артистка решила подвести итоги. Она призналась, что 2020-й год не был для нее самым худшим. Она благодарна, некоторые люди ушли из ее жизни.

"Так что, конечно, 2020 ты не подарок, но мы ещё 2021 не видели. Может ты ещё и ничего!", – предположила певица.

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