Мы посмотрели фильм о карьере MONATIK. Вот 5 главных моментов, которые безумно мотивируют к действию

Артист выпустил фильм о своем творческом пути. Узнайте самые интересные подробности из жизни Дмитрия Монатика – его путь к успеху был нелегким

Дмитрий Монатик Фото: Сегодня, instagram.com/monatik_official

Обычно документальные биографические фильмы артисты выпускают уже на закате своей карьеры – чтобы показать весь пройденный путь и вдохновить молодых музыкантов своим примером. Но не в случае MONATIK (Дмитрий Монатик).

Дмитрий за 10 лет проделал путь от никому не известного брэйкданс-танцора и участника различных талант-шоу до артиста, который стал первым украинским поп-исполнителем, собравшим стадион "Олимпийский". На сольном концерте Монатика в 2019 году собралось 60 000 зрителей.

О пути падений и взлетов Монатика в новом документальном фильме "Вечно танцующий человек" рассказал сам артист, его родные, друзья и коллеги.

Life Сегодня побывали на премьере и готовы раскрыть вам некоторые подробности, после которых вы тоже захотите посмотреть эту документалку.

Танец, как способ жизни

Дмитрий потому и мультиартист, что он не только поет, но и отменно танцует, а еще играет на музыкальных инструментах. Увлекаться творчеством он начал еще с детства – об этом в фильме вспомнили мама и бабушка Монатика. По их словам, будущий артист постоянно пел, танцевал, рисовал, лепил – в общем, активно занимался творчеством.

Но было две страсти, между которыми в свое время разрывался Монатик – вокал и танцы. Будучи талантливым танцором, Диме хотелось писать собственные песни и развивать карьеру певца. Именно поэтому он принимал участие как в танцевальных, так и в вокальных талант-шоу.

Дмитрий Монатик на талант-шоу Фото: Скриншот из YouTube

Однако ни там, ни там будущей звезде сцены не удалось добиться особых высот. И все сразу вспоминают фразу рэпера Сереги (настоящее имя – Сергей Пархоменко), который когда-то сказал Дмитрию: "Блистать ты не будешь". Но Монатик не опустил руки и продолжил свой путь.

Кстати, Серега тоже снялся в фильме, назвав Монатика "человеком, который всегда остается на стороне света, а не тьмы".

Танец и вокал переплелись в начале карьеры Дмитрия – когда артисту было чуть больше 20 лет, он танцевал в балете D’Arts и примерно в то же время создал музыкальный коллектив Monatique, выступая в клубах. Дмитрий успел и поработать хореографом.

Звонок, изменивший жизнь

В 22 года Наталья Могилевская пригласила артиста в свой балет. Как признается Монатик, певица позвонила ему, когда он еще жил в Луцке, и пригласила на работу. Долго думать не пришлось, ведь впереди ждала столица и сотни возможностей.

Киев стал знаковым городом для Монатика: именно здесь он начал развивать карьеру, познакомился со многими друзьями и коллегами, нашел любовь всей своей жизни и…стал популярным.

Дмитрий Монатик и Наталья Могилевская Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Семья

Вот несколько интересных фактов о родных Монатика, которые мы узнали из фильма:

С будущей женой Ириной Дмитрия познакомила их общая подруга. По словам артиста, они с Ириной не только супруги, но и лучшие друзья. Как говорит Монатик, жена изменила его жизнь и продолжает дарить ему самые положительные эмоции и поддержку в самые трудные времена.

Дмитрий и Ирина Монатик Фото: instagram.com/irinamonatik

После рождения сыновей, артист стал бояться летать на самолетах. Он стал более ответственным и внимательным.

Дмитрий и Ирина Монатик с сыновьями Даниилом и Платоном Фото: officiel-online.com

Большую поддержку в детстве Монатику оказывала его бабушка, которая всегда верила, что ее внук добьется больших высот.

Пред тем, как Дмитрий отправился в Киев, отец вручил ему стих, где написал ему слова поддержки. К сожалению, папы артиста уже нет в живых, а этот стих Монатик все время носит с собой.

Четыре попытки

Несколько раз у Монатика опускались руки. Время шло, а песни все не становились хитами. Супруга артиста Ирина вспомнила момент, когда Дмитрий сказал ей: "Если эта песня не взлетит, то она будет последней". Как оказалось, таких "последних" песен было не менее четырех.

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Композиция "Кружит", которую артист выпустил в 2016 году, стала именно тем локомотивом карьеры Монатика. Она привлекла внимание публики и к другим композициям артиста.

В 2014 году на первый сольный концерт к Дмитрию пришло 800 человек. 2015 год, Киев, на втором сольнике у артиста было 1200 поклонников. Октябрь 2017-го – 10 000 человек в "Палаце спорта".

В 2019 году состоялся один из главных концертов Дмитрия: артист устроил супершоу на стадионе "Олимпийский", собрав 60 000 тысяч зрителей.

Дмитрий Монатик на стадионе "Олимпийский" в Киеве Фото: instagram.com/monatik_official

Изначально многим казалось, что Монатик "не потянет" стадион – ведь до него ни один украинский поп-артист не собирал стадионы. Но уже незадолго до концерта в кассах объявили "солд-аут" (все билеты были проданы).

Что еще хочется сказать? Если вдруг сейчас вам не хватает мотивации, вы ищете тот самый волшебный "пинок", то вам стоит посмотреть фильм про человека, который много падал, затем вставал, стучался в закрытые двери, ломал их, временами опускал руки, но все же в итоге не сдался и продолжил свой путь. И явно не собирается останавливаться на достигнутом.

Напомним, сыновья Дмитрия Монатика Платон и Даниил отпраздновали выпускной в детском садике.

Кто подарил Дмитрию Монатику билет в шоу-бизнес? И как артист в свой День рождения подшучивал над знаменитостями? Смотрите в видеосюжете "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

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