Маленькие Монатики в костюмах Гарри Поттера выпустились из садика – милейшие фото
Супруга Дмитрия Монатика показала веселые кадры с их сыновьями. Сегодня у Даниила Платона был последний день в садике
Певец Дима Монатик, который ранее показал редкое фото с сыном, который лишился зуба, и его супруга Ирина посетили праздник их детей. Их сыновья Платон и Даниил отпраздновали выпускной в детском садике.
На фото, опубликованных в Instagram Ирины Монатик, вся семья счастливо позирует вместе. Маленькие Монатики одеты в тематические костюмы "Гарри Поттера",
"Какой важный день для нашей семьи, выпускной в садике!... счастье, гордость, много мыслей в голове о быстротечности времени...", – написала супруга Дмитрия Монатика.
Ирина также поблагодарила педагогов и воспитателей, благодаря которым дети обожали ходить в садик.
Ранее сообщалось, что MONATIK уходит с проекта "Голос" вслед за Тиной Кароль.
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