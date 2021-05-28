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Маленькие Монатики в костюмах Гарри Поттера выпустились из садика – милейшие фото

Сегодня, 13:49

Супруга Дмитрия Монатика показала веселые кадры с их сыновьями. Сегодня у Даниила Платона был последний день в садике

Дмитрий Монатик с супругой и сыновьями
Дмитрий Монатик с супругой и сыновьями
Фото: instagram.com/irinamonatik

Певец Дима Монатик, который ранее показал редкое фото с сыном, который лишился зуба, и его супруга Ирина посетили праздник их детей. Их сыновья Платон и Даниил отпраздновали выпускной в детском садике.

На фото, опубликованных в Instagram Ирины Монатик, вся семья счастливо позирует вместе. Маленькие Монатики одеты в тематические костюмы "Гарри Поттера",

"Какой важный день для нашей семьи, выпускной в садике!... счастье, гордость, много мыслей в голове о быстротечности времени...", – написала супруга Дмитрия Монатика.

Ирина также поблагодарила педагогов и воспитателей, благодаря которым дети обожали ходить в садик.

Ранее сообщалось, что MONATIK уходит с проекта "Голос" вслед за Тиной Кароль.

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