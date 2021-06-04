Ми подивилися фільм про кар'єру MONATIK. Ось 5 головних моментів, які шалено мотивують до дії

Артист випустив фільм про свій творчий шлях. Дізнайтеся найцікавіші подробиці з життя Дмитра Монатіка – його шлях до успіху був нелегким

Дмитро Монатік Фото: Сьогодні, instagram.com/monatik_official

Зазвичай документальні біографічні фільми артисти випускають вже на заході своєї кар'єри – щоб показати весь пройдений шлях і надихнути молодих музикантів своїм прикладом. Та не у випадку MONATIK (Дмитро Монатік).

Дмитро за 10 років пройшов шлях від нікому не відомого брейкданс-танцюриста й учасника різних талант-шоу до артиста, який став найпершим українським поп-виконавцем, що зібрав стадіон "Олімпійський". На сольному концерті Монатіка в 2019 році зібралося 60 000 глядачів.

Про шлях падінь і злетів Монатіка в новому документальному фільмі "Вічно танцююча людина" розповів сам артист, його рідні, друзі та колеги.

Life Сьогодні побували на прем'єрі і готові розкрити вам деякі подробиці, після яких ви теж захочете подивитися цю документалку.

Танець, як спосіб життя

Дмитро саме тому мультиартист, що він не тільки співає, але також чудово танцює, а ще грає на музичних інструментах. Захоплюватися творчістю він почав ще з дитинства – про це у фільмі згадали мама і бабуся Монатіка. За їхніми словами, майбутній артист постійно співав, танцював, малював, ліпив – загалом, активно займався творчістю.

Але було дві пристрасті, між якими свого часу розривався Монатік – вокал і танці. Будучи талановитим танцюристом, Дімі хотілося писати власні пісні і розвивати кар'єру співака. Саме тому він брав участь як у танцювальних, так і у вокальних талант-шоу.

Дмитро Монатік на талант-шоу Фото: Скріншот з YouTube

Однак ні там, ні там майбутній зірці сцени не вдалося домогтися особливих висот. І всі відразу згадують фразу репера Серьоги (справжнє ім'я – Сергій Пархоменко), який колись сказав Дмитру: "Сяяти ти не будеш". Але Монатік не опустив руки і продовжив свій шлях.

До речі, Серьога теж знявся у фільмі, назвавши Монатіка "людиною, яка завжди залишається на боці світла, а не темряви".

Танець і вокал переплелися на початку кар'єри Дмитра – коли артисту було трохи більше 20 років, він танцював в балеті D'Arts і приблизно водночас створив музичний колектив Monatique, виступаючи у клубах. Дмитро встиг також попрацювати хореографом.

Дзвінок, який змінив життя

У 22 роки Наталя Могилевська запросила артиста в свій балет. Як зізнається Монатік, співачка подзвонила йому, коли він ще жив у Луцьку, і запросила на роботу. Довго думати не випадало, адже попереду чекала столиця і сотні можливостей.

Київ став знаковим містом для Монатіка: саме тут він почав розвивати кар'єру, познайомився з багатьма друзями і колегами, знайшов кохання всього свого життя і... став популярним.

Дмитро Монатік і Наталя Могилевська Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Родина

Ось кілька цікавих фактів про рідних Монатіка, які ми дізналися з фільму:

З майбутньою дружиною Іриною Дмитра познайомила їхня спільна подруга. За словами артиста, вони з Іриною не тільки подружжя, але також найкращі друзі. Як говорить Монатік, дружина змінила його життя і продовжує дарувати йому найпозитивніші емоції та підтримку в найважчі часи.

Дмитро та Ірина Монатік Фото: instagram.com/irinamonatik

Після народження синів, артист став боятися літати на літаках. Він став більш відповідальним та уважним.

Фото: officiel-online.com

Велику підтримку в дитинстві Монатіку давала його бабуся, яка завжди вірила, що її онук досягне значних висот.

Перед тим, як Дмитро вирушив до Києва, батько вручив йому вірш, де написав йому слова підтримки. На жаль, тата артиста вже немає серед живих, а цей вірш Монатік весь час носить із собою.

Чотири спроби

Кілька разів у Монатіка опускалися руки. Час минав, а пісні все не ставали хітами. Дружина артиста Ірина згадала момент, коли Дмитро сказав їй: "Якщо ця пісня не злетить, то вона буде останньою". Як з’ясувалося, таких "останніх" пісень було не менше чотирьох.

MONATIK Фото: instagram.com/monatik_official

Композиція "Кружляє", яку артист випустив в 2016 році, стала саме тим локомотивом кар'єри Монатіка. Вона привернула увагу публіки і до інших композицій артиста.

У 2014 році на перший сольний концерт до Дмитра прийшло 800 осіб. 2015 рік, Київ, на другому сольнику у артиста було 1200 шанувальників. Жовтень 2017 року – 10 000 осіб у "Палаці спорту".

У 2019 відбувся один з головних концертів Дмитра: артист влаштував супершоу на стадіоні "Олімпійський", зібравши 60 000 тисяч глядачів.

Дмитро Монатік на стадіоні "Олімпійський" в Києві Фото: instagram.com/monatik_official

Спочатку багатьом здавалося, що Монатік "не потягне" стадіон – адже до нього жоден український поп-артист не збирав стадіони. Та вже незадовго до концерту в касах оголосили "солд-аут" (всі квитки були продані).

Що ще хочеться сказати? Якщо раптом зараз вам не вистачає мотивації, ви шукаєте саме той чарівний "стусан", то вам варто подивитися фільм про людину, яка багато падала, потім вставала, стукала у зачинені двері, ламала їх, часом опускала руки, та все ж в результаті не здалася і продовжила свій шлях. І явно не збирається зупинятися на досягнутому.

Нагадаємо, сини Дмитра Монатіка Платон і Данило відсвяткували випускний в дитячому садочку.

Хто подарував Дмитрові Монатіку квиток в шоу-бізнес? Та як артист в свій День народження жартував над знаменитостями? Дивіться у відеосюжеті "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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