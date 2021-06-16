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Супруге Виктора Павлика внезапно стало хуже после родов: Терпела сколько могла

Сегодня, 20:30

Вчера ночью в семье украинского артиста произошло пополнение. Для Виктора Павлика новорожденный сын стал четвертым ребенком, а для Екатерины – первенцем

Екатерине Репяховой стало хуже после родов
Екатерине Репяховой стало хуже после родов
Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако после родов состояние Екатерины Репяховой, рядом с которой в ночь родов в роддоме был ее супруг, внезапно ухудшилось. Девушка опубликовала в соцсети фото с капельницей и исчезла на несколько часов. Как выяснилось в итоге, у супруги Виктора Павлика после родов обострился цистит.

На следующий день после родов в Instastories Екатерина призналась, что до пяти утра не спала. Девушка улыбалась на камеру, однако через какое-то время запостила кадр своей руки рядом с капельницей.

"Мне стало хуже. Позже выйду на связь", – написала Екатерина Репяхова и действительно исчезла из соцсети на какое-то время.

Не трудно предположить, как были обеспокоены подписчики.

Скриншот Instagram

Через несколько часов супруга Виктора Павлика сообщила, что у нее обострился цистит, но сейчас чувствует себя лучше.

"Можно сказать, все уже хорошо. Мне сделали капельницу. Вся суть в том, что у меня обострился мой цистит. Именно сегодня почему-то очень сильно, вот. Я терпела сколько могла, но потом уже сказала, все, сдаюсь, что-то делайте со мной. Хотела сегодня вернуться уже в привычную жизнь, но пока еще не получается", – рассказала Екатерина Репяхова.

Супруга Павлика улыбалась подписчикам и уверенно сказала, что завтра ей будет уже легче.

Скриншот Instagram

Сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой родился вчера, 15 июня, в 2:40 ночи. Мальчика назвали Мишей.

Екатерина Репяхова прокомментировала рождения сына
Екатерина Репяхова прокомментировала рождения сына
Фото: instagram.com/repyahovakate

Для певца – малыш уже четвертый ребенок. Однако прошлым летом у артиста умер сын.

Виктор и Екатерина планируют сыграть свадьбу в этом году, хотя они тайно расписались еще в мае прошлого года.

Подробнее об истории любви Екатерины Репяховой и Виктора Павлика смотрите в видео:

Ранее мы подсчитали, сколько Виктор Павлик и Екатерина Репяхова заплатили за роды в частной клинике.

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