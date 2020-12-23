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"Мне реально нравилось, что он агрессивен": Агата Муцениеце об отношениях с Павлом Прилучным

Сегодня, 12:33

Актриса призналась, что вначале не придавала значения агрессии экс-супруга

Развод звезд сериала "Закрытая школа" Агаты Муцениеце и Павла Прилучного приковал к себе внимание общественности, но разрыв отношений дался актерам непросто. Особенно, самой Агате Муцениеце, которая заявила, что ее экс-супруг злоупотреблял алкоголем и применял насилие в семье.

На днях Агата Муцениеце вспомнила о бывшем муже на YouTube-шоу "Честный развод". В интервью с балериной Анастасией Меськовой, Агата призналась, что ее бывший супруг нередко проявлял агрессию по отношению к окружающим. Актриса не задумывалась над этим, пока именно так же Павел не начал вести себя с ней.

Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце
Фото: instagram.com/agataagata

"Я анализировала и поняла: мне реально нравилось, что он агрессивен в отношении людей. Но когда это повернулось в мою сторону, я офигела!", – сказала Агата Муцениеце.

Затем Агата сказала даже больше – сейчас она совсем не готова к новому браку, потому что боится стать жертвой обмана.

"Я не хочу оказаться женой: мол, вот я уснула, а он давай строчить кому-то..." – сказала актриса.

После развода актеров ходили слухи об изменах со стороны Павла Прилучного. Официально актер в подобном не признавался.

Ранее Николай Басков проговорился о разводе Королевой и Тарзана.

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