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Николай Басков проговорился о разводе Королевой и Тарзана – видео

Сегодня, 18:45

Певец намекнул на расставание пары

Еще недавно Наташа Королева уверяла, что простила измену Тарзану, но теперь в СМИ все чаще стали говорить о разводе пары. На днях новые слухи о расставании спровоцировал Николай Басков.

В Instagram-сторис на съемках одной из программ певец опубликовал видео, на котором присутствовала Наташа Королева и Александр Рева.

"Ну, у нас тут и компашка новогодняя: разведенка и Сашка", – сказал Басков.

Сидящая рядом Королева тут же ударила его по руке. Потом певец и вовсе удалил это видео со своей странички.

Сама певица о личной жизни сейчас предпочитает молчать. Не так давно она вернулась с Африки, где она приходила в себя после всех скандалов и предательств.

Ранее поклонники Наташи Королевой сравнили ее новую прическу со стрижкой юного Джастина Тимберлейка. Также недавно всех удивил сын Королевой и Тарзана. Он занялся танцами на пилоне.

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