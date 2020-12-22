"Я пыталась от него сбежать": Ольга Навроцкая рассказала, как Фагот звал ее замуж

Влюбленные уже много лет вместе, но не спешат жениться

Отношениям Фагота и Ольги Навроцкой уже 11 лет. Эксклюзивно в "Зірковому шляху" известный дизайнер рассказала, при каком условии она смогла бы выйти замуж, и предлагал ли ей Олег "Фагот" Михайлюта жениться.

По словам Навроцкой Фагот все же звал ее под венец. Но предложение оказалось некстати.

"Олег делал мне предложение в самом начале, когда я пыталась от него сбежать. Делал, но не вовремя. С Олегом все так произошло, что у меня изначально не было цели выйти за него замуж. Мне кажется, что это действительно какая-то уже отжившая история. В принципе еще и фамилия непростая на самом деле. Ольга Михайлюта... Попробуй выговорить. Но красивая", – признается Навроцкая в интервью.

Фагот и Ольга Навроцкая Фото: instagram.com/fahot

"Мы постоянно шутим по этому поводу, – комментирует лидер ТНМК. – Но так устроен мир, что кому-то очень надо идти в ЗАГС, а кому-то – нет".

Однако во время интервью в программе "Зірковий шлях" известный дизайнер все же предположила, в каком случае она согласилась бы оформить отношения с любимым мужчиной.

"Я думаю, что, если бы мы напились где-то в Лас-Вегасе и поженились, это бы мне понравилось. А так – нет, не хочу", – добавила Ольга Навроцкая.

Напомним, что ранее Фагот признался, что бросил беременную девушку ради Навроцкой.

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