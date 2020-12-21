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"Было сложно": Фагот признался, что бросил беременную девушку ради Навроцкой

Сегодня, 19:53

Пара вместе уже 11 лет

Фагот и Ольга Навроцкая вместе 11 лет. Они до сих пор не женаты и у них нет общих детей. В недавнем интервью для "Зіркового шляху" дизайнер рассказала, почему не хочет рожать, а ее возлюбленный признался, что когда-то бросил беременную девушку ради Ольги.

Когда Навроцкая и Фагот познакомились, он встречался с журналисткой Анастасией, но судя по всему чувства к Ольге победили, и он решил расстаться с девушкой даже несмотря на то, что та была от него беременна.

"Когда ты влюбляешься, то ты не можешь себе в первую очередь врать... Я собирался с силами поговорить об этом с ней, а это тоже непросто. Раз перенес встречу, два перенес встречу, потом все же собираешься с силами, понимаешь, что надо вот сейчас все сказать, а она радостная приходит и говорит, что беременна", – вспоминает Фагот.

Фагот и Ольга Навроцкая
Фагот и Ольга Навроцкая
Фото: instagram.com/fahot

Однако это известие не изменило ситуацию и Олег ушел к Ольге. Но от ребенка не отказался. Сейчас у него есть сын Никита, с которым он проводит много времени. Навроцкая же радуется, что у любимого уже есть ребенок, ведь сама она рожать не спешит.

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"У меня в принципе и возраст такой, что уже это сложно сделать. Ну вот не моя тема... Так что я чайлдфри получаюсь", – говорит она.

При этом не отрицает, что может еще родить: "Я могу сейчас говорить, а через полгода сидеть беременной".

В ЗАГС пара также не спешит. Хотя Олег уже делал предложение Ольге. Подробнее об этом читайте в материале.

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