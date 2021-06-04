Михаил Галустян поджег свои волосы в эфире юмористического шоу (видео)

По словам артиста, он в образе своего персонажа Супер Жорика собирается представить Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году

Михаил Галустян поджег волосы на груди Фото: Сегодня

Российский актер Михаил Галустян, который попал в базу "Миротворца", в эфире юмористического YouTube-шоу "Что было дальше?", где звезды рассказывают о незаурядных событиях из жизни, неожиданно поджег волосы на своей груди.

По словам артиста, он в образе своего персонажа Супер Жорика собирается представить Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2022 году.

"К концу песни Супер Жорик сует левую руку в карман, – рассказывал Галустян историю, поднимая к шее край футболки, оголяя торс, – достает зажигалку и показывает сочинский фейерверк!".

При этом Галустян поджег волосы на животе и груди.

Напоследок юморист подарил одному из зрителей зажигалку, которой палил на себе волосы.

"Ощущение, что парфюмер поджег барана", – прокомментировал сцену участник шоу Эмир Кашоков.

К слову, концепция шоу "Что было дальше?" заключается в том, что герой раскрывает развязку истории, а четверо комиков-участников шоу должны предложить свой финал повествования.

Михаил Галустян – российский шоумен, юморист, комедийный актер театра, кино, телевидения и дубляжа, певец, сценарист и продюсер армянского происхождения. Бывший участник "КВН".

В 1996 году окончил школу и поступил в медицинское училище, где учился по специальности "фельдшер". В это время играл в команде "Утомлённые солнцем". После окончания училища поступил в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела, но не окончил его.

Как певец выступает под псевдонимом Super (Супер) Жорик. В ходе президентских выборов 2018 года вошел в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галустян запретил жене работать. Кроме этого, шоумен опубликовал на своей странице в Instagram весьма откровенный снимок своей супруги Виктории в душе.

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