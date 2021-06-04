Михайло Галустян підпалив своє волосся в ефірі гумористичного шоу (відео)

За словами артиста, в образі персонажа Супер Жорика він збирається представити Росію на пісенному конкурсі "Євробачення" в 2022 році

Михайло Галустян підпалив волосся на грудях Фото: Сьогодні

Російський актор Михайло Галустян, який потрапив у базу "Миротворця", в ефірі гумористичного YouTube-шоу "Що було далі?", де зірки розповідають про незвичайні події з життя, несподівано підпалив волосся на своїх грудях.

За словами артиста, в образі персонажа Супер Жорика він збирається представити Росію на пісенному конкурсі "Євробачення" у 2022 році.

"До кінця пісні Супер Жорик засовує ліву руку в кишеню, – розповідає Галустян історію, піднімаючи до шиї край футболки, – дістає запальничку і показує феєрверк!".

При цьому Галустян підпалив волосся на животі та грудях.

Наостанок гуморист подарував одному з глядачів запальничку, якою підпалив на собі волосся.

"Відчуття, що парфумер підпалив барана", – прокоментував цю сцену учасник шоу Емір Кашоков.

До слова, концепція шоу "Що було далі?" полягає в тому, що герой розкриває розв'язку історії, а четверо коміків-учасників шоу мають запропонувати свій фінал розповіді.

Михайло Галустян – російський шоумен, гуморист, комедійний актор театру, кіно, телебачення і дубляжу, співак, сценарист та продюсер вірменського походження. Колишній учасник "КВН".

У 1996 році закінчив школу і вступив до медичного училища, де навчався за спеціальністю "фельдшер". У цей час грав у команді "Утомленные солнцем". Після закінчення училища вступив у Сочинський державний університет туризму і курортної справи, але не закінчив його.

Як співак виступає під псевдонімом Super (Супер) Жорик. У ході президентських виборів 2018 року увійшов до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Михайло Галустян заборонив дружині працювати. Крім цього, шоумен опублікував на своїй сторінці в Instagram вельми відвертий знімок своєї дружини Вікторії у душі.

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