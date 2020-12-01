Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП: "Не знаю, как жить и прошу прощения"

Сегодня актер прибыл в колонию, где будет отбывать срок

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима из-за смертельного ДТП, написал письмо, которое адресовал супруге погибшего Сергея Захарова.

В нем актер просит прощения, в который раз признавая свою вину и раскаиваясь в содеянном. Письмо было опубликовано в Telegram-канале Life Shot.

"Вы, конечно, можете выкинуть это письмо, потому что Вам пишет Михаил Ефремов. Убийца, как Вам сказали, Вашего мужа. Маргарита Владимировна (супруга погибшего — Ред), я сотни раз пытался написать Вам это письмо, но никак не мог подобрать верные и непошлые слова. Я выражаю Вам глубочайшее соболезнование и искренне прошу у Вас прощения. Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве, и не могу понять до сих пор, как это случилось. Я не знаю, как мне дальше жить, конечно, я ежедневно молюсь за упокой души Сергея", – пишет Ефремов.

Фото: Telegram-канал Life Shot

Отметим, что во вторник, 1 декабря, актер прибыл в колонию в Белгородской области, где будет отбывать наказание.

Напомним, 8 сентября этого года прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня этого года в Москве. Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики.

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