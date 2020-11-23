Потерпевшие отказались от иска к Михаилу Ефремову о возмещении морального вреда

Двум сторонам удалось достигнуть примирения

Новый поворот в деле Михаила Ефремова. Сегодня стало известно, что семья погибшего Сергея Захарова отказалась от исковых требований о компенсации морального вреда. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заявление Хамовнического суда Москвы.



Как сообщается, двум сторонам удалось договориться. Михаил Ефремов написал лично троим потерпевшим письма с извинениями и выплатил моральный ущерб.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

"Сегодня мы отказались от исковых требований, поскольку они были полностью удовлетворены. Также Захаровы сообщили мне, что они получили письма от Михаила Ефремова", – объяснил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.



По миллиону рублей получили родственники погибшего Сергея Захарова. Также он компенсировал расходы на похороны – 111 тысяч рублей.

Ранее мы писали, как Михаил Ефремов проводит время перед заключением.

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