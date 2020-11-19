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Читает и просит тишины: как Ефремов проводит время перед тюремным заключением

Сегодня, 17:15

Не исключено, что в колонии актер займется театром

Недавно мы писали о том, что Михаил Ефремов отпраздновал свой день рождения на пути в колонию общего режима. Сейчас актер прибыл в СИЗО в Белгородской области на карантин и ждет, когда его направят в колонию. Стало известно, чем сейчас занимается осужденный на восемь лет актер.

Издание МК узнало у начальника УФСИН России по Белгородской области, полковника внутренней службы Игоря Видашева, как сейчас проводит время Ефремов, и чем он, вероятнее всего, будет заниматься в колонии.

"Он спортом не особо интересуется. Читает много и быстро. Книга максимум на два дня, а потом новую берет. Телевизор в камере есть, он его смотрит регулярно. По закону ему разрешены звонки. Он купил карточку, так что может говорить по таксомату", – говорит Игорь Видашев.

Также известно, что в СИЗО актер попросил одиночную камеру, так как "хочет поспать, отдохнуть и не хочет шума".

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

По словам полковника, есть вероятность того, что уже в колонии (куда актера привезут через несколько дней) Михаил Ефремов будет заниматься своим любимым делом – театром.

"Принцип прост: есть человек, который готов организовать творческую работу с осужденными – мы открываем соответствующий кружок. Захочет Ефремов создать целый театр – в рамках закона это возможно. Ничего плохого в этом нет. Человек будет занят любимым делом. И время быстрее пройдет, и окажет положительное воздействие на других осужденных", – рассказал Видашев.

Напомним, что 8 сентября 2020 года, прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня этого года в Москве.

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