Марина Боржемская сходила на неудачное свидание: "Казался идеальным, но пришло разочарование"

В 2019 году за разводом Боржемской и Узелкова следила вся страна

Тренер "Зважені та щасливі" и бывшая супруга Вячеслава Узелкова Марина Боржемская поделилась подробностями личной жизни. Пара развелась в прошлом году, за их громким расставанием следила вся страна. А сейчас Марина впервые решила рассказать о том, что происходит у нее на любовном фронте.

Оказалось, что недавно фитнес-тренер была на свидании, но оно получилось неудачным.

"Недавно я сходила на свидание с молодым человеком. Позволила себе побыть девочкой и вспомнить, как это все происходит. Прекрасный мужчина, который казался просто идеальным. Но вместе со встречей пришло...разочарование – он говорил лишь о себе и я совершенно не почувствовала заинтересованности во мне. Так и не поняла, зачем пригласил на ужин", – поделилась Марина.

Марина Боржемская Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Боржемская предположила, что мужчина просто переволновался или хотел произвести на нее впечатление, показав свои лучшие качества.

Недавно Марина Боржемская рассказала, как непростые отношения между бывшими супругами влияют на их детей.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться