Марина Боржемська сходила на невдале побачення: "Здавався ідеальним, але прийшло розчарування"

У 2019 році за розлученням Боржемської і Узелкова стежила вся країна

Тренерка "Зважені та щасливі" і колишня дружина В'ячеслава Узєлкова Марина Боржемська поділилася подробицями особистого життя. Пара розлучилася в минулому році, за їхнім гучним розлученням стежила вся країна. А зараз Марина вперше вирішила розповісти про те, що відбувається у неї на любовному фронті.

Виявилося, що недавно фітнес-тренерка була на побаченні, але воно вийшло невдалим.

"Нещодавно я сходила на побачення з хлопцем. Дозволила собі побути дівчинкою і згадати, як це все відбувається. Прекрасний чоловік, який здавався просто ідеальним. Але разом із зустріччю прийшло... розчарування – він говорив лише про себе і я абсолютно не відчула зацікавленості в мені. Так і не зрозуміла, навіщо запросив на вечерю", – поділилася Марина.

Марина Боржемська Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Боржемська припустила, що чоловік просто перехвилювався або хотів справити на неї враження, показавши свої найкращі якості.

Нещодавно Марина Боржемська розповіла, як непрості стосунки між колишнім подружжям впливають на їхніх дітей.

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