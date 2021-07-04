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MamaRika и Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
4 июля, 13:45
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Певица MamaRika и юморист Сергей Середа наконец-то признались, кто у них родится. Пера также рассекретила имя малыша
MamaRika и Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка
MamaRika и Сергей Середа рассекретили пол будущего ребенка / Фото: YouTube

Певица MamaRika и юморист Сергей Середа переехали в Одессу. Там пара ждет рождения первого общего ребенка. Будущие родители наконец-то рассекретили пол малыша и даже рассказали, какое имя для него выбрали.

Не будем тянуть и сразу сообщим, что у MamaRika и Сергея родится сын.

"Парень это хорошее начало, потому что, когда у тебя есть старший брат это всегда круто", – отметил будущий отец в сюжете "Светской жизни", опубликованном в YouTube.

У родителей Сергея Середы в семье два сына, а у Насти (настоящее имя MamaRika) две дочери. Поэтому родные больше ждали девочку.

Настя и Сергей отшутились, что будут стараться над еще одним ребенком.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой — плохо. Похудела — тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело — мое дело"

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